Праздничный макияж на Новый год, который все захотят повторить: попробуйте уже сейчас

Готовясь к Новому году, советуем узнать несколько вариантов макияжа, в основу которых входят главные тренды декабря - холодные оттенки, смелые линии и эффект морозного сияния.

Зима может быть не только холодной, но и красивой, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. В декабре нас ждут корпоративы, интересные встречи и главный праздник – Новый год. Бьюти-тренды состоят из нескольких важных нюансов, которые стоит учесть при создании макияжа в новогоднюю ночь.

В подборке визажисты собрали несколько главных трендов, которые захочется попробовать на себе.

Какой макияж сделать на Новый год?

С цветной подводкой

Классический черный лайнер уже отходит на второй план. В моду входят насыщенные синие, изумрудные, винные и фиолетовые линии. Это простой способ освежить образ, не тратя время на многослойные тени.

С ягодными тонами на губах и щеках

Ежевичные и малиновые оттенки добавляют макияжу глубины. Они хорошо работают на помадах и кремовых румянах.

Кожа с эффектом лунного сияния

В моду вошел влажный финиш, после которого кожа выглядит гладкой и мягкой. Для такого мейка нужен легкий тон, хорошая подготовка кожи и деликатный хайлайтер.

С розовыми румянами

Розовые щеки этой зимой снова в фаворитах. Румяна нужно нанести высоко на скулы, чтобы создать зимний эффект.

С губами холодной гаммы

В моду возвращаются лавандовые, морозно-розовые помады из 90-х годов. Они хорошо подходят к сияющей коже и придают образу утонченности. Визажисты советуют выбирать полуматовые текстуры, которые выглядят естественно.

Визажисты отмечают, что плотная тональная основа, слишком накрашенные брови и сильный контуринг могут визуально состарить лицо, пишет VegOut. Рекомендуется использовать легкие формулы тонального крема, делать растушевку контуринга и выбирать натуральные оттенки для бровей и губ.

