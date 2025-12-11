Праздничный макияж на Новый год, который все захотят повторить: попробуйте уже сейчас
- Главные тренды новогоднего макияжа включают цветные подводки, ягодные тона на губах и щеках, эффект лунного сияния кожи, розовые румяна, и помады холодной гаммы.
- Визажисты рекомендуют использовать насыщенные синие, изумрудные, винные и фиолетовые линии, ежевичные и малиновые оттенки, влажный финиш для кожи, а также лавандовые и морозно-розовые помады.
Готовясь к Новому году, советуем узнать несколько вариантов макияжа, в основу которых входят главные тренды декабря - холодные оттенки, смелые линии и эффект морозного сияния.
Зима может быть не только холодной, но и красивой, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. В декабре нас ждут корпоративы, интересные встречи и главный праздник – Новый год. Бьюти-тренды состоят из нескольких важных нюансов, которые стоит учесть при создании макияжа в новогоднюю ночь.
Читайте также 5 парфюмов на Новый год, которые поразят всех: приобретайте их уже сейчас
В подборке визажисты собрали несколько главных трендов, которые захочется попробовать на себе.
Какой макияж сделать на Новый год?
С цветной подводкой
Классический черный лайнер уже отходит на второй план. В моду входят насыщенные синие, изумрудные, винные и фиолетовые линии. Это простой способ освежить образ, не тратя время на многослойные тени.
С ягодными тонами на губах и щеках
Ежевичные и малиновые оттенки добавляют макияжу глубины. Они хорошо работают на помадах и кремовых румянах.
Кожа с эффектом лунного сияния
В моду вошел влажный финиш, после которого кожа выглядит гладкой и мягкой. Для такого мейка нужен легкий тон, хорошая подготовка кожи и деликатный хайлайтер.
С розовыми румянами
Розовые щеки этой зимой снова в фаворитах. Румяна нужно нанести высоко на скулы, чтобы создать зимний эффект.
С губами холодной гаммы
В моду возвращаются лавандовые, морозно-розовые помады из 90-х годов. Они хорошо подходят к сияющей коже и придают образу утонченности. Визажисты советуют выбирать полуматовые текстуры, которые выглядят естественно.
Визажисты отмечают, что плотная тональная основа, слишком накрашенные брови и сильный контуринг могут визуально состарить лицо, пишет VegOut. Рекомендуется использовать легкие формулы тонального крема, делать растушевку контуринга и выбирать натуральные оттенки для бровей и губ.
Какие есть интересные новогодние публикации?
Популярные варианты маникюра на Новый год включают блестки, бархатный эффект, "пряничное латте", ярко-красный и бежевый ногти.
К популярным ароматов, которые часто дарят на Рождество, входят Black Opium от Yves Saint Laurent и La Petite Robe Noire Intense от Guerlain.
Частые вопросы
Какие бьюти-тренды актуальны для новогодней ночи 2025 года?
Для новогодней ночи 2025 года актуальны такие бьюти-тренды: цветная подводка, ягодные тона на губах и щеках, кожа с эффектом лунного сияния, розовые румяна и губы холодной гаммы.
Какая цветная подводка является модной в зимнем макияже?
Модными в зимнем макияже являются цветные подводки насыщенных синих, изумрудных, винных и фиолетовых оттенков, которые заменяют классический черный лайнер.
Какой макияж для губ выбрать, чтобы быть в тренде?
Чтобы быть в тренде, выбирайте лавандовые или морозно-розовые помады из 90-х годов с полуматовой текстурой, которые подходят к сияющей коже и придают образу утонченности.