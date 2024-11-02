Как правильно носить джинсы в осенне-зимний сезон: забудьте о голых щиколотках

2 ноября 2024, 15:24
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Автор: Юлия Турелык

Девушки настолько сильно любят джинсы, что не могут без них обойтись даже осенью или зимой. Однако для того, чтобы ваш образ был стильным и не имел странного вида, стилист рассказала об определенных правилах ношения джинсов.

Стилист Юлико отметила, что джинсы визуально могут удлинить ногу благодаря нескольким стилистическим приемам, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Stylist Yliko.

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Оказывается, что если джинсы носить неправильно, то они могут укоротить рост и визуально будут выглядеть непривлекательно. Как именно их надо носить с разным видом обуви – читайте дальше.

  • Высокая талия

Джинсы с высокой посадкой создают эффект более длинных ног, поскольку поднимают визуальную точку начала ног.

  • Прямой или зауженный крой

По словам стилистки, джинсы с прямыми или зауженными штанинами вытягивают силуэт, делая ноги длиннее.

  • Максимальная длина

Джинсы, которые почти касаются земли или доходят до щиколоток, также могут создать впечатление более длинных ног.

  • Однотонный темный цвет

Стилистка добавляет, что темные джинсы без контрастных швов или потертостей визуально делают ноги стройнее и длиннее.

  • Обувь на каблуках

Если совместить джинсы с высокой талией с каблуками, это усилит эффект удлинения ног.


Правила ношения джинсов / Фото из инстаграма @stylist_yliko


Правила ношения джинсов / Фото из инстаграма @stylist_yliko


Правила ношения джинсов / Фото из инстаграма @stylist_yliko

Юлико отметила, что эти несколько приемов помогут создать пропорциональный и стройный вид, а благодаря примерам, указанных на картинках, будет легче запомнить, как надо носить джинсы и как их одевать с обувью не стоит.