Как интегрировать украинский платок в современные образы: советы стилиста Галины Денисюк

Украинский платок уже давно стал больше, чем элементом этнонаследия. Он –символ женственности, стиля, характера и глубокой связи с корнями.

А сегодня, 7 декабря, в День украинского платка, он превращается еще и в ультрамодный аксессуар, который легко интегрируется в ежедневные и праздничные образы.

Как современно носить платок?

Современный стиль позволяет носить платок по-новому: смело, изящно, индивидуально. Стилист Галина Денисюк объясняет, как именно сделать это правильно.

Платок на пальто: самый модный образ сезона

Современные тренды диктуют: носить платок поверх верхней одежды – это не просто красиво, а еще и очень актуально.

Ключ – в легкой небрежности и большом объеме. Платок не должен выглядеть "аккуратно", он должен жить в движении,

– отметила Галина.

Как носить:

- завязать под подбородком в стиле 60-х;

- накинуть на голову и заправить под воротник пальто;

- повязать сбоку как объемный шарф.

Такой способ придает образу более дорогой вид и статусность даже в комбинации с базовой одеждой.

На рубашку – замена украшений

Тонкий платок поверх белой рубашки – это современный вариант элегантности без лишних деталей.

"Платок на рубашке – это самый простой способ сделать образ продуманным. Он сразу добавляет характера", – добавила стилист.

Лучшие варианты:

- маленький платок вместо галстука;

- сложенный узкой лентой как шейный аксессуар;

- завязанный сзади с длинными концами спереди.

Образ выглядит итальянски изысканно, идеально подходит для офиса и smart-casual.

На пояс – для смелых и стильных

Платок вместо ремня – один из самых модных приемов сейчас.

Как носить:

- через шлевки джинсов как цветной акцент;

- поверх костюма или пальто для подчеркивания талии;

- в сочетании с total black - яркий фокус образа.

Галина называет этот прием "ходом женщины, которая знает, что делает" – смелый жест, который сразу добавляет индивидуальности.

Платок как головной убор – элегантность и свобода

Два главных варианта:

Old Hollywood

– завязанный под подбородком + большие очки.

Ukrainian chic

– завязанный сзади или как бандана.

Такой вариант уже давно не ассоциируется с "бабушкиными образами". Это о стиле, свободу движения и современную романтичность.

Платок на сумке – маленькая деталь, большой эффект

Маленький платок, завязанный на ручке сумки, делает образ дорогим и продуманным.

Советы:

- выбирай цветочные мотивы;

- сочетай с монохромными сумками;

- для вечера - шелк, сатин.

Платок как топ – модный прием, что работает и зимой

Зима – не повод отказываться от стильных решений. Топ из платка можно носить под жакет или кардиган.

Варианты:

- топ-бандо;

- элемент многослойности;

- дополнение к вечерним украшениям.

Как выбрать правильный платок?

- натуральный шелк, шерсть или кашемир;

- красные и бордовые – акцентные

- синие и зеленые – универсальные

- пастельные – нежные

- цветочные мотивы – самые гармоничные.

По словам Галины Денисюк, украинский платок – это не о прошлом. Это о сегодняшнем дне. Он может быть главным акцентом, а может – очень деликатной деталью. Главное – носить его с любовью и смелостью.

К слову, если сомневаетесь, какой цвет выбрать – делайте ставку на белый. Pantone объявил главным цветом 2026 года белый оттенок под названием Cloud Dancer, который символизирует новое начало и стремление к обновлению, пишет CNN. Этот цвет впервые стал главным оттенком с момента запуска программы Pantone Color of the Year в 1999 году, и он имеет идеальный баланс холодных и теплых подтонов.

