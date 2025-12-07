Як інтегрувати українську хустку у сучасні образи: поради стилістки Галини Денисюк

Українська хустка вже давно стала більше, ніж елементом етноспадщини. Вона – символ жіночності, стилю, характеру та глибокого зв’язку з корінням.

А сьогодні, 7 грудня, у День української хустки, вона перетворюється ще й на ультрамодний аксесуар, який легко інтегрується у щоденні та святкові образи, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Галини Денисюк.

Як сучасно носити хустку?

Сучасний стиль дозволяє носити хустку по-новому: сміливо, витончено, індивідуально. Стилістка Галина Денисюк пояснює, як саме зробити це правильно.

Хустка на пальто: наймодніший спосіб сезону

Сучасні тренди диктують: носити хустку поверх верхнього одягу – це не просто красиво, а ще й дуже актуально.

Ключ – у легкій недбалості та великому об’ємі. Хустка не має виглядати "акуратно", вона має жити у русі,

– зазначила Галина.

Як носити:

• зав’язати під підборіддям у стилі 60-х;

• накинути на голову і заправити під комір пальта;

• пов’язати збоку як об’ємний шарф.

Такий спосіб додає образу дорожчого вигляду і статусності навіть у комбінації з базовим одягом.

На сорочку – заміна прикрас

Тонка хустка поверх білої сорочки – це сучасний варіант елегантності без зайвих деталей.

"Хустка на сорочці – це найпростіший спосіб зробити образ продуманим. Вона одразу додає характеру", – додала стилістка.

Найкращі варіанти:

• маленька хустка замість краватки;

• складена вузькою стрічкою як шийний аксесуар;

• зав’язана ззаду з довгими кінцями спереду.

Образ виглядає італійськи вишукано, ідеально підходить для офісу та smart-casual.

На пояс – для сміливих і стильних

Хустка замість ременя – один із наймодніших прийомів нині.

Як носити:

• через шльовки джинсів як кольоровий акцент;

• поверх костюма чи пальта для підкреслення талії;

• у поєднанні з total black — яскравий фокус образу.

Галина називає цей прийом "ходом жінки, яка знає, що робить" – сміливий жест, який одразу додає індивідуальності.

Хустка як головний убір – елегантність і свобода

Два головні варіанти:

Old Hollywood

– зав’язана під підборіддям + великі окуляри.

Ukrainian chic

– зав’язана ззаду або як бандана.

Такий варіант уже давно не асоціюється з "бабусиними образами". Це про стиль, свободу руху і сучасну романтичність.

Хустка на сумці – маленька деталь, великий ефект

Маленька хустка, зав’язана на ручці сумки, робить образ дорогим і продуманим.

Поради:

• обирай квіткові мотиви;

• поєднуй із монохромними сумками;

• для вечора — шовк, сатин.

Хустка як топ – модний прийом, що працює й взимку

Зима – не привід відмовлятись від стильних рішень. Топ із хустки можна носити під жакет чи кардиган.

Варіанти:

• топ-бандо;

• елемент багатошаровості;

• доповнення до вечірніх прикрас.

Як обрати правильну хустку?

• натуральний шовк, вовна чи кашемір;

• червоні та бордові – акцентні;

• сині та зелені – універсальні;

• пастельні – ніжні;

• квіткові мотиви – найгармонійніші.

За словами Галини Денисюк, українська хустка – це не про минуле. Це про сьогодні. Вона може бути головним акцентом, а може – дуже делікатною деталлю. Головне – носити її з любов’ю й сміливістю.

До слова, якщо вагаєтеся, який колір обрати – робіть ставку на білий. Pantone оголосив головним кольором 2026 року білий відтінок під назвою Cloud Dancer, який символізує новий початок та прагнення до оновлення, пише CNN. Цей колір вперше став головним відтінком з моменту запуску програми Pantone Color of the Year у 1999 році, і він має ідеальний баланс холодних і теплих підтонів.

