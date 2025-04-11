3 образа Эльзы Хоск, которые все захотят повторить в апреле: роскошные фото
- Эльза Хоск - известная шведская модель и основательница бренда Helsa Studio, известна своим стилем, который сочетает дизайнерскую и винтажную одежду.
- Три популярных образа Эльзы включают: кожаную куртку с элегантными брюками, тренч с джинсами, и пальто с беретом.
Шведская модель является настоящей иконой стиля, поэтому ее образы хотят повторить немало девушек со всего мира. Модница постоянно демонстрирует интересные сочетания, которые выглядят стильно и современно. Чтобы вдохновиться образами шведки, предлагаем посмотреть ее самые интересные выходы.
Эльза Хоск является не только успешной моделью и основательницей собственного бренда одежды Helsa Studio, но и одной из лучше всего одетых женщин на планете, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.
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Модница умеет примерять на себе все возможные тренды и стили, сочетая дизайнерскую одежду с винтажными вещами, которые она покупает на блошиных рынках Лос-Анджелеса.
За ее инстаграм-страницей следит более 8 миллионов поклонников, которые вдохновляются ее образами, а мы расскажем о 3 самых популярных из них, которые можно примерить в этом сезоне.
Кожаная куртка и элегантные брюки
Коричневые тона в этом году очень популярны, поэтому советуем примерить монохромный аутфит на основе коричневого поло, бомбера или куртки и прямых брюк и палаццо. Чтобы получить изысканный стиль, советуем добавить к образу еще сумку бордового цвета.
Тренч и джинсы
Короткие тренчи – один из крупнейших трендов этого сезона, и Эльза мастерски соединила это изделие со светло-голубыми джинсами и черными ботильонами. Дополнительного шарма всей этой истории придали эффектные золотые серьги и сумка Dior.
Пальто + берет
Шведка надела красивое черное пальто, соединив его с серыми колготами, черными туфлями в винтажном стиле, кожаными варежками и красивым беретом.