Королева Рания уже несколько дней находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Каждый день Ее Величество примеряет изысканные образы, которые могут повторить женщины в ее возрасте. Недавно она показала очень стильный и модный аутфит.

Королева Рания в 55 лет не боится надевать молодежный наряд, который мгновенно ее омолаживает и делает современной, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ее Величества.

Рания является любимицей миллионов поклонников – из своей страны и мира. Жена короля Иордании Абдуллы II демонстрирует на собственном примере, как можно изысканно выглядеть даже в простых вещах базовых цветов.

Как выглядел новый выход королевы Рании?

Ее Величество любит яркие и светлые оттенки в одежде, впрочем для дождливого Нью-Йорка она выбрала черный цвет. Королева Рания надела актуальный приталенный жакет, который удачно подчеркивал ее стройную талию. На низ женщина надела классические черные брюки со стрелками.

У королевы безупречный вкус в одежде, поэтому разбавить темные тона Рания решила серыми туфлями-лодочками и серебристой сумкой. На шею Ее Величество надела длинное колье, которое перебирает на себя все внимание. Как всегда, Рания уложила волосы в легкие кудри и сделала красивый макияж.

Издание Woman Emirates отмечает, что королева Иордании Рания руководит не только дипломатией, но и глубоко целенаправленным подходом к стилю. И это правда, Ее Величество на собственных примерах показывает, какой женщиной можно быть в 55 лет, если подбирать правильный наряд и удачно его стилизовать.

Как выглядели последние образы королевы Рании?