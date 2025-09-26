Сдержанный шик: королева Рания показывает, как носить черную одежду после 50 лет
- Королева Рания во время визита в Нью-Йорк демонстрирует стильный образ в черной одежде, подчеркивающей ее стройную фигуру.
- Она разбавила темный образ серыми туфлями, серебристой сумкой и длинным колье, показывая пример современного стиля для женщин в возрасте 55 лет.
Королева Рания уже несколько дней находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Каждый день Ее Величество примеряет изысканные образы, которые могут повторить женщины в ее возрасте. Недавно она показала очень стильный и модный аутфит.
Королева Рания в 55 лет не боится надевать молодежный наряд, который мгновенно ее омолаживает и делает современной, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ее Величества.
Рания является любимицей миллионов поклонников – из своей страны и мира. Жена короля Иордании Абдуллы II демонстрирует на собственном примере, как можно изысканно выглядеть даже в простых вещах базовых цветов.
Как выглядел новый выход королевы Рании?
Ее Величество любит яркие и светлые оттенки в одежде, впрочем для дождливого Нью-Йорка она выбрала черный цвет. Королева Рания надела актуальный приталенный жакет, который удачно подчеркивал ее стройную талию. На низ женщина надела классические черные брюки со стрелками.
У королевы безупречный вкус в одежде, поэтому разбавить темные тона Рания решила серыми туфлями-лодочками и серебристой сумкой. На шею Ее Величество надела длинное колье, которое перебирает на себя все внимание. Как всегда, Рания уложила волосы в легкие кудри и сделала красивый макияж.
Издание Woman Emirates отмечает, что королева Иордании Рания руководит не только дипломатией, но и глубоко целенаправленным подходом к стилю. И это правда, Ее Величество на собственных примерах показывает, какой женщиной можно быть в 55 лет, если подбирать правильный наряд и удачно его стилизовать.
Как выглядели последние образы королевы Рании?
- Королева Рания во время визита в ООН в Нью-Йорке надела двухцветную рубашку и юбку-карандаш.
- Также Ее Величество продемонстрировала стильный осенний образ с баклажановой блузкой и широкими темно-серыми брюками-палаццо.
