Стриманий шик: королева Ранія показує, як носити чорний одяг після 50 років
- Королева Ранія під час візиту до Нью-Йорка демонструє стильний образ у чорному одязі, що підкреслює її струнку фігуру.
- Вона розбавила темний образ сірими туфлями, сріблястою сумкою та довгим кольє, показуючи приклад сучасного стилю для жінок віком 55 років.
Королева Ранія вже кілька днів перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку. Кожного дня Її Величність приміряє вишукані образи, які можуть повторити жінки у її віці. Нещодавно вона показала дуже стильний та модний аутфіт.
Королева Ранія у 55 років не боїться одягати молодіжне вбрання, яке миттєво її омолоджує й робить сучасною, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Її Величності.
Ранія є улюбленицею мільйонів прихильників – зі своєї країни та світу. Дружина короля Йорданії Абдулли II демонструє на власному прикладі, як можна вишукано виглядати навіть в простих речах базових кольорів.
Як виглядав новий вихід королеви Ранії?
Її Величність любить яскраві та світлі відтінки в одязі, втім для дощового Нью-Йорка вона обрала чорний колір. Королева Ранія одягнула актуальний приталений жакет, який вдало підкреслював її струнку талію. На низ жінка одягнула класичні чорні штани зі стрілками.
У королеви бездоганний смак в одязі, тож розбавити темні тони Ранія вирішила сірими туфлями-човниками та сріблястою сумкою. На шию Її Величність одягнула довге кольє, яке перебирає на себе всю увагу. Як завжди, Ранія вклала волосся в легкі кучері та зробила красивий макіяж.
Видання Woman Emirates зазначає, що королева Йорданії Ранія керує не лише дипломатією, а й глибоко цілеспрямованим підходом до стилю. І це правда. Її Величність на власних прикладах показує, якою жінкою можна бути у 55 років, якщо підбирати правильне вбрання й вдало його стилізувати.
Як виглядали останні образи королеви Ранії?
- Королева Ранія під час візиту до ООН у Нью-Йорку одягнула двоколірну сорочку та спідницю-олівець.
- Також Її Величність продемонструвала стильний осінній образ з баклажановою блузкою та широкими темно-сірими штанами палаццо.
