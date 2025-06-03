Британский редактор Эллисон Пейер с ростом 163 сантиметра, составила список нарядов, которые можно носить этим летом и при этом выглядеть безупречно, пишет 24 канал со ссылкой на Who What Wear.

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Шорты А-силуэта

Такие шорты хорошо подходят к любому верху и обуви. На низких девушках эта вещь выглядит изысканно и добавляет образу легкости.

Капри

Девушкам миниатюрного телосложения капри рекомендуется носить с каблуками. Благодаря такой обуви очень удачно можно вытянуть силуэт.

Атлетические шорты

Эти шорты являются сочетанием комфорта и стиля. Их можно комбинировать с топами, жакетами и балетками.

Укороченные брюки

Брюки клеш с укороченной штаниной вернулись в моде. Они удобные и небанальные. Красиво смотрятся с каблуками, удлиняют ноги и освежают образ. Эти брюки уже активно носит Белла Хадид.

Скорт

Девушкам, которые любят мини-юбки, стоит добавить в свой гардероб скорт – вещь, которая скрывает под юбкой шорты. Короткие юбки на девушках невысокого роста смотрятся довольно красиво.

К слову, недавно мы рассказали, о лучших нарядах для женщин после 40 лет. Такой наряд помогает выглядеть моложе, скрыть недостатки фигуры и создать стильный и элегантный образ.