Секреты звезды не являются уникальными. Однако постоянное использование этих правил и позволяет Кроуфорд похвастаться прекрасным видом в почти 60 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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7 секретов красоты Синди Кроуфорд

Уход за волосами

Звезда уделяет достаточно внимания домашнему уходу за волосами. Кроуфорд постоянно пользуется бальзамом. Также звезда говорит, что не представляет свою жизнь без фена.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Защита от солнца

Зимой Сидни на постоянной основе пользуется SPF30, летом – SPF50. Также она часто защищает глаза и зону вокруг, благодаря массивным солнцезащитным очкам.

Ежедневный релакс

Синди говорит, что она ежедневно остается наедине на 20 – 30 минут, чтобы успокоиться и уединиться со своими мыслями. В этот момент звезда может спать, делать дыхательные упражнения или даже слушать подкаст.

Правильный макияж

Синди говорит, что ее фаворитами в макияже являются:

тональная основа Light-Expert Click Brush;

консилер AmazingCosmetics Amazing Concealer Hydrate;

тушь для ресниц Maybelline Lash Stiletto;

румяна Josie Maran Color Stick в оттенке Spice;

карандаш для бровей Anastasia Beverly Hills Perfect Brow Pencil.

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Уход за кожей

Кроуфорд постоянно наносит питательный крем не только на лицо. Также звезда уделяет внимание шее и зоне декольте.

Водный баланс

Звезда пьет много воды. Благодаря этому, она чувствует себя гораздо лучше и может контролировать свой аппетит.

Правильное питание

Синди не сидит на диетах. Она правильно питается и позволяет себе всевозможные вкусности. Ее идеальная формула – 80/20, где: