Иногда следы парфюма невозможно вывести даже стиркой. Чтобы исправить ситуацию, нужно принимать более радикальные меры, пишет 24 Канал.

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Что делать, если духи попали на одежду

Если вы замечаете, что след духов не исчезает с одежды, нужно реагировать быстро:

промокните пятно салфеткой, но не растирайте;

промойте пятно холодной водой;

постирайте одежду прежде чем пятно полностью высохнет.



Чем вывести пятна от духов с футболки / Фото Pexels

Чем можно вывести пятно от духов с одежды:

жирорастворимое моющее средство (например, для посуды);

пятновыводитель.

Чем можно вывести аромат духов с одежды

Уксусный раствор

1 стакан столового уксуса смешайте с 2 литрами воды. В этом растворе подержите одежду примерно 30 минут. Затем постирайте вещи как обычно.

Пищевая сода

Соду рассыпьте на место, где пятно, слегка разотрите и оставьте минимум на ночь. Порошок впитает в себя запах.



Как убрать запах от духов с верхней одежды / Фото Pexels

Активированный уголь

Сделайте порошок из активированного угля и поместите его в герметичный пакет. Положите полученный сверток на место, где нужно убрать аромат и оставьте минимум на сутки.