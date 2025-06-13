Інколи сліди парфуму неможливо вивести навіть пранням. Аби виправити ситуацію, потрібно вживати радикальніших заходів, пише 24 Канал.

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Що робити, якщо парфуми потрапили на одяг

Якщо ви помічаєте, що слід парфумів не зникає з одягу, потрібно реагувати швидко:

промокніть пляму серветкою, але не розтирайте;

промийте пляму холодною водою;

поперіть одяг перш ніж пляма повністю висохне.



Чим вивести плями від парфумів з футболки / Фото Pexels

Чим можна вивести пляму від парфумів з одягу:

жиророзчинний миючий засіб (наприклад, для посуду);

плямовивідник.

Чим можна вивести аромат парфумів з одягу

Оцтовий розчин

1 склянку столового оцту змішайте з 2 літрами води. У цьому розчині потримайте одяг приблизно 30 хвилин. Потім поперіть речі як зазвичай.

Харчова сода

Соду розсипте на місце, де пляма, злегка розітріть і залиште мінімум на ніч. Порошок вбере в себе запах.



Як прибрати запах від парфумів з верхнього одягу / Фото Pexels

Активоване вугілля

Зробіть порошок з активованого вугілля і помість його у герметичний пакет. Покладіть отриманий пакунок на місце, де потрібно прибрати аромат і залиште мінімум на добу.