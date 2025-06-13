Інколи сліди парфуму неможливо вивести навіть пранням. Аби виправити ситуацію, потрібно вживати радикальніших заходів, пише 24 Канал.
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Що робити, якщо парфуми потрапили на одяг
Якщо ви помічаєте, що слід парфумів не зникає з одягу, потрібно реагувати швидко:
- промокніть пляму серветкою, але не розтирайте;
- промийте пляму холодною водою;
- поперіть одяг перш ніж пляма повністю висохне.
Чим вивести плями від парфумів з футболки / Фото Pexels
Чим можна вивести пляму від парфумів з одягу:
- жиророзчинний миючий засіб (наприклад, для посуду);
- плямовивідник.
Чим можна вивести аромат парфумів з одягу
- Оцтовий розчин
1 склянку столового оцту змішайте з 2 літрами води. У цьому розчині потримайте одяг приблизно 30 хвилин. Потім поперіть речі як зазвичай.
- Харчова сода
Соду розсипте на місце, де пляма, злегка розітріть і залиште мінімум на ніч. Порошок вбере в себе запах.
Як прибрати запах від парфумів з верхнього одягу / Фото Pexels
- Активоване вугілля
Зробіть порошок з активованого вугілля і помість його у герметичний пакет. Покладіть отриманий пакунок на місце, де потрібно прибрати аромат і залиште мінімум на добу.