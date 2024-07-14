Стиль Сабрины Карпентер: как подстричь модную челку самостоятельно

Челки – являются популярными элементами причесок уже не один год. И оказывается, чтобы получить красивую челку, совсем не нужно посещать дорогой салон.

Как дома обрезать челку так, чтобы она выглядела модно и напоминала стиль популярной певицы Сабрины Карпентер, рассказывает Lady 24.

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Как обрезать челку дома

Простым способом обрезать челку дома поделилась известная тиктокер Эмили Элизабет. Девушка показала на себе, как сделать челку в стиле Сабрины Карпентер.

Сначала она отделила треугольник с прядями, которые должны образовывать челку, а остальные волосы закрепила крабиками.

Переднюю часть волос девушка сбрызнула водой и разделила еще на три меньшие части.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Среднюю секцию Эмили обрезала длиной примерно до кончика носа. Боковые же части сравняла с ней, обрезая диагонально.

Как самостоятельно подстричь челку: смотрите видео

После этого блогер соединила пряди и подрезала их еще вертикально, чтобы избежать неровностей, а также вытянула их вперед и сравнила кончики, чтобы создать округлую форму челки.

Наконец она взяла несколько небольших прядей по бокам челки и подрезала их под углом, чтобы челка удачно сочеталась с общей прической.

Чтобы стилизовать готовую челку, Эмили высушила ее на бигуди в течение 30 секунд и затем уложила, чтобы ей было удобно. В результате у нее получилась милая стрижка, идеальная для летних дев.