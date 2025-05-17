Детские прически не являются такими капризными, как для взрослых, поэтому можно обойтись домашней стрижкой, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как подстричь волосы ребенку

Сначала нужно хорошо вымыть волосы, но немного высушить, потому что во время стрижки они должны быть влажными. Если же мыть волосы нет возможности, тогда его можно смочить с помощью пульверизатора.

Стрижку надо подбирать опираясь на форму головы. Для овала подойдут все стрижки, для круглой формы – многослойная, а для квадратной – каскад.

Чтобы подстричь волосы, их надо разделить на части - от задней части одного уха, над макушкой - до задней части другого уха. Волосы спереди - верхняя часть, а нижнюю нужно разделить еще на две - от уха до уха. Далее все, кроме нижней части надо сверху заколоть.



Ребенка можно подстричь дома / Фото Pexels

Нижнюю часть надо разделить на две половины. Чтобы точно срезать одинаковую длину по всему периметру, нужно хорошо натягивать волосы между указательным и средним пальцами. Для стрижки второй половины волос, нужно потянуть за небольшую часть уже подстриженных волос с другой стороны как ориентир длины.

К слову! Есть несколько причесок и стрижек, которые придают лишнего возраста. Их лучше избегать и не делать старшим женщинам. Больше об этом в материале.

После этого освободите верхнюю часть волос, сделав те же самые манипуляции, ориентируясь на подстриженные части волос. Делите волосы на половинки, чтобы было легче стричь.

Как подстричь короткие волосы

Разделите волосы на четыре части. Создайте верхнюю часть, прочесав прямоугольник от затылка до макушки. Участки над ушами с обеих сторон надо оставить. После этого возьмите очень тонкую часть с левой стороны и расчешите расческой с мелкими зубцами.

Двигаясь слева направо и назад и вперед отрезайте столько длины, сколько нужно. После этого повторите действия со всеми остальными частями.

Чтобы после стрижки предотвратить секущиеся кончики, ребенку надо правильно питаться, защищать волосы от солнца, пить много воды и аккуратно расчесывать пряди.