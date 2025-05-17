Дитячі зачіски не є такими примхливими, як для дорослих, тому можна обійтися домашньою стрижкою, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як підстригти волосся дитині

Спочатку потрібно добре вимити волосся, але трішки висушити, бо під час стрижки воно має бути вологим. Якщо ж мити волосся немає змоги, тоді його можна змочити за допомогою пульверизатора.

Стрижку треба підбирати спираючись на форму голови. Для овалу підійдуть всі стрижки, для круглої форми – багатошарова, а для квадратної – каскад.

Щоб підстригти волосся, його треба розділити на частини - від задньої частини одного вуха, над верхівкою - до задньої частини іншого вуха. Волосся спереду - верхня частина, а нижню потрібно розділити ще на дві - від вуха до вуха. Далі все, крім нижньої частини треба зверху заколоти.



Дитину можна підстригти вдома / Фото Pexels

Нижню частину треба розділити на дві половини. Щоб точно зрізати однакову довжину по всьому периметру, потрібно добре натягувати волосся між вказівним і середнім пальцями. Для стрижки другої половини волосся, потрібно потягнути за невелику частину вже підстриженого волосся з іншого боку як орієнтир довжини.

До слова! Є кілька зачісок та стрижок, які надають зайвого віку. Їх краще уникати й не робити старшим жінкам. Більше про це в матеріалі.

Після цього звільніть верхню частину волосся, зробивши ті ж самі маніпуляції, орієнтуючись на підстрижені частини волосся. Діліть волосся на половинки, щоб було легше стригти.

Як підстригти коротке волосся

Розділіть волосся на чотири частини. Створіть верхню частину, прочесавши прямокутник від потилиці до маківки. Ділянки над вухами з обох сторін треба залишити. Після цього візьміть дуже тонку частину з лівого боку й розчешіть гребінцем з дрібними зубцями.

Рухаючись зліва направо й назад та вперед відрізайте стільки довжини, скільки треба. Після цього повторіть дії з усіма іншими частинами.

Щоб після стрижки запобігти посіченим кінчикам, дитині треба правильно харчуватися, захищати волосся від сонця, пити багато води й акуратно розчісувати пасма.