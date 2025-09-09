Омолаживающие стрижки для 50-летних женщин с круглым лицом: фото идеальных причесок
- Сара Потемпа, известный стилист, рекомендует несколько причесок для женщин после 50 лет с круглым лицом, таких как удлиненный боб, пляжные волны, текстурированное пикси, объемный боковой пробор и длинные слои.
- Эти стрижки помогают скрыть возрастные изменения, смягчить черты лица и придать объем и динамику.
Женщины после 50 лет часто прибегают к обновлению прически. Им важно подобрать такую стрижку, которая смогла бы смягчить черты лица и скрыть возрастные изменения. Для женщин с круглым лицом есть много вариантов причесок, которые можно попробовать в этом сезоне.
Известная стилистка Сара Потемпа хорошо разбирается в прическах для разных возрастных групп, поэтому подобрала лучшие варианты стрижек, которые подойдут женщинам со щечками, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade.
Как подстричься женщинам после 50 лет?
Удлиненный боб
Стрижка с легкими слоями и прядями способна визуально сузить щеки благодаря обрамлению лица. Прическа придает форму и структуру, совсем не утяжеляя образ.
Красивые стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest
Пляжные волны
Укладка имеет невероятный эффект, поэтому мгновенно омолаживает женщину. Мягкая текстура прически помогает выделить лицо, а завивка от лица открывает скулы и подчеркивает линию челюсти.
Красивые стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest
Текстурированное пикси
Прическа прекрасно подходит для женщин с круглым лицом. Поднятая верхушка создает иллюзию удлиненного силуэта, а многослойные концы придают нужной остроты.
Красивые стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest
Объемный боковой пробор
Образ может кардинально измениться на глазах благодаря банальному пробору. Стайлинговый прием требует минимум усилий, но создает роскошный визуальный эффект. Стрижка способна подчеркнуть скулы и челюсти, а еще добавляет желаемого объема.
Красивые стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest
Длинные слои
Волнистые слои являются классикой, которые идеально подходят для женщин с круглым лицом. Стрижка придает форму, а слои – динамики и объема. Нужно лишь накрутить волосы на щипцы с широким диаметром и аккуратно расчесать.
Красивые стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest
Какие стрижки способны омолодить?
- Прекрасно омолаживает женщин в старшем возрасте многослойный боб, челка, короткая стрижка, длинные волосы с мелированием.
- Для женщин после 60 лет подойдет французский боб, стрижка пикси, длинный и классический боб. Эти прически подарят ощущение молодости.
