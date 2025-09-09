Жінки після 50 років часто вдаються до оновлення зачіски. Їм важливо підібрати таку стрижку, яка змогла б пом’якшити риси обличчя та приховати вікові зміни. Для жінок з круглим обличчям є багато варіантів зачісок, які можна спробувати цього сезону.

Відома стилістка Сара Потемпа добре знається на зачісках для різних вікових груп, тому підібрала найкращі варіанти стрижок, які пасуватимуть жінкам зі щічками, пише 24 Канал з посиланням на Parade.

Читайте також Шикарні зачіски для жінок 50+ з кучерявим волоссям: омолоджують на очах

Як підстригтися жінкам після 50 років?

Подовжений боб

Стрижка з легкими шарами й пасмами здатна візуально звузити щоки завдяки обрамленню обличчя. Зачіска надає форми й структури, зовсім не обтяжуючи образ.



Красиві стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Пляжні хвилі

Укладка має неймовірний ефект, тож миттєво омолоджує жінку. М’яка текстура зачіски допомагає виділити обличчя, а завивка від обличчя відкриває вилиці та підкреслює лінію щелепи.



Красиві стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Текстуроване піксі

Зачіска чудово підходить для жінок з круглим обличчям. Піднята верхівка створює ілюзію подовженого силуету, а багатошарові кінці надають потрібної гостроти.



Красиві стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Об’ємний бічний проділ

Образ може кардинально змінитися на очах завдяки банальному проділу. Стайлінговий прийом вимагає мінімум зусиль, але створює розкішний візуальний ефект. Стрижка здатна підкреслити вилиці та щелепи, а ще додає бажаного об’єму.



Красиві стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Довгі шари

Хвилясті шари є класикою, які ідеально підходять для жінок з круглим обличчям. Стрижка додає форму, а шари – динаміки та об’єму. Потрібно лише накрутити волосся на щипці з широким діаметром та акуратно розчесати.



Красиві стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Які стрижки здатні омолодити?