Трендовое окрашивание волос на 2025 год: эффектные оттенки, которые носят звезды

Многие девушки хотят в начале года выглядеть свежо, поэтому прибегают к различным окрашиваниям и стрижкам. Часто нашим вдохновением становятся знаменитости, поскольку именно их оттенки волос мы хотим повторить, поэтому рассказываем о самых популярных из них, которые смогут завоевать ваше внимание.

Звезды имеют собственных стилистов, которые подбирают для них трендовый оттенок окрашивания, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Колористы селебретиз хорошо разбираются в beauty-тенденциях, поэтому сохраняйте для себя референсы окрашиваний, которые можно сделать в новом сезоне.

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Бургунди

Этой осенью в моду вошел оттенок бургунди, который считается главным трендом 2024 года и уверенно перейдет в 2025 год. Стилисты рекомендуют обратить внимание на оттенок cherry cola, который сочетает в себе красные и коричневые тона. Также можно поэкспериментировать над более ярким цветом, как у Дуа Липы.

Сияющий блонд

Камила Кабельо носит блонд с легким переливом, который делает образ непринужденным с добавлением шелковистого блеска. Если правильно подобрать тон и уровень светлости волос, то носить блонд смогут брюнетки от природы.

Dark Chocolate

Невероятно изысканно выглядит глубокий оттенок темного шоколада, который носит Ана де Армас. Он мягче, чем черный, но с нейтральным и более универсальным подтоном, чем каштановый. Этот цвет является классическим, поэтому не составит труда в выборе.

Карамельный балаяж

Сиара носит балаяж в теплом карамельном оттенке, который прекрасно подчеркивает основной цвет волос. Стилисты говорят, что карамельный балаяж подходит для шатенок и брюнеток.

Коричневое омбре

Стилисты отмечают, что изящное омбре прекрасно смотрится на средней длине волос. Дейзи Эдгар-Джонс носит эту стрижку с челкой, поэтому можете повторить эту идею на себе.