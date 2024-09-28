Как отстирать белые вещи до идеального состояния: бабушкины лайфхаки, которые работают

Иногда бережного отношения к белым вещам недостаточно, поскольку они со временем начинают сереть или желтеть, и даже стиральная машинка не может справиться с проблемой. Впрочем белые вещи можно быстро отстирать до белизны, поэтому далее расскажем, как именно.

Несколько простых домашних вещей помогут вернуть белизну вещам не хуже, чем химические средства, пишет Lady 24. Их уже проверили опытные домохозяйки, поэтому попробуем их рассказать и вам.

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Сода

В 5 литрах теплой воды растворите 5 столовых ложек соды. В этом растворе надо замочить вещи на 3 часа, прополоскать и постирать привычным способом.

Борная кислота

Она подойдет для синтетики и хлопчатобумажных тканей. Несколько ложек борной кислоты надо добавить к 2 литрам теплой воды. Эти вещи надо оставить в растворе на 2 часа. Хозяйки говорят, что благодаря этому способу можно отбелить посеревшие вещи.

Лимонная кислота

Вещи замочите в лимонной кислоте на 2 – 3 часа, а дальше постирайте обычным для вас способом.



Белые вещи можно отстирать в домашних условиях / Фото Pexels

Хозяйственное мыло с содой

Вещи надо натереть хозяйственным мылом и замочить в теплой воде. Далее добавьте 2 ложки соды и оставьте на 2 часа, хорошо все перемешав. Мыло с содой способны выесть желтизну.

Нашатырный спирт и перекись водорода

Две столовые ложки перекиси водорода надо смешать с одной столовой ложкой нашатырного спирта. Эту смесь растворите в 5 литрах воды. Нагрейте раствор до 70 градусов, замочите одежду на 3 часа и постирайте вещи привычным для вас способом.

Аспирин

В 5 литрах воды надо растворить 5 таблеток аспирина. Погрузите одежду в раствор на 6 часов, а затем постирайте в стиральной машинке.

Горчица

Этот способ подойдет для старых пятен, которые трудно вывести обычными моющими средствами. В 2 литрах воды разведите 2 ложки горчицы и замочите в жидкости вещи на ночь. После этого одежду надо сполоснуть и бросить стирать. Чтобы усилить эффект, горчицу можно добавить к порошку во время стирки в машинке.