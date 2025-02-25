На церемонии Грэмми Гага была в черном пышном платье интересного кроя. Образ певицы вызвал кучу восторга у ее фанатов, пишет 24 Канал.
Читайте также Лучшие шлейфовые духи: эти ароматы невозможно забыть
Как повторить образ Lady Gaga
Леди Гага дополнила свой образ черными капроновыми гольфами и массивной обувью. На шее у певицы было акцентное украшение.
Прическа Гаги заслуживает отдельного внимания. Прямые волосы и челка подчеркнули изысканность образа.
Обратите внимание! Брови Гаги были белые, они стали изюминкой образа певицы.
Бесспорно самым интересным в образе Гаги было платье. Украинская мастерица попыталась его повторить.
Криэйтор Olena Hadyniak создала платье аналогичное наряду Гаги из обычных мусорных пакетов. Немного креатива, таланта и фантазии и получился вот такой результат:
Свой образ криейторка дополнила интересным украшением на голове.