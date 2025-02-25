На церемонії Греммі Гага була у чорній пишній сукні цікавого крою. Образ співачки викликав купу захоплення у її фанатів, пише 24 Канал.

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Як повторити образ Lady Gaga

Леді Гага доповнила свій образ чорними капроновими гольфами та масивним взуттям. На шиї у співачки була акцентна прикраса.

Зачіска Гаги заслуговує окремої уваги. Пряме волосся і чубчик підкреслили вишуканість образу.

Зверніть увагу! Брови Гаги були білі, вони стали родзинкою образу співачки.

Беззаперечно найцікавішим у образі Гаги була сукня. Українська майстриня спробувала її повторити.

Кріейторка Olena Hadyniak створила сукню аналогічну до вбрання Гаги зі звичайних сміттєвих пакетів. Трохи креативу, таланту та фантазії і вийшов ось такий результат:

Свій образ кріейторка доповнила цікавою прикрасою на голові.