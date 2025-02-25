Как сделать такое платье как у Lady Gaga из мусорных пакетов

Леди Гага всегда умела эпатировать публику, благодаря удачно подобранным образам. Вот и на этот раз певица шокировала фанатов своим интересным нарядом.

На церемонии Грэмми Гага была в черном пышном платье интересного кроя. Образ певицы вызвал кучу восторга у ее фанатов, пишет 24 Канал.

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Как повторить образ Lady Gaga

Леди Гага дополнила свой образ черными капроновыми гольфами и массивной обувью. На шее у певицы было акцентное украшение.

Прическа Гаги заслуживает отдельного внимания. Прямые волосы и челка подчеркнули изысканность образа.

Обратите внимание! Брови Гаги были белые, они стали изюминкой образа певицы.

Бесспорно самым интересным в образе Гаги было платье. Украинская мастерица попыталась его повторить.

Криэйтор Olena Hadyniak создала платье аналогичное наряду Гаги из обычных мусорных пакетов. Немного креатива, таланта и фантазии и получился вот такой результат:

Свой образ криейторка дополнила интересным украшением на голове.