Как наносить твердую помаду таким образом, что губы выглядели опрятно, а на макияж приходилось тратить минимум усилий, рассказываем далее.
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Как правильно наносить твердую помаду
Визажист и блогер Кэти Джейн Хьюз поделилась видео, в котором рассказала, как правильно наносить яркую твердую помаду.
Секрет заключается в том, чтобы использовать острый конец средства, для большего контроля.
Как правильно наносить помаду: смотрите видео
Когда вы повернете помаду острым углом, это позволит видеть лучше,
– отмечает визажистка.
Она демонстрирует, как начинает с центра верхней губы и движется продуктом по ней, подчеркивая контур. Только потом женщина заполняет середину и переходит к нижней губе, на которой так же наносит помаду с помощью ее заостренного кончика.
В результате визажистка получает аккуратный и красивый макияж губ всего за несколько минут без необходимости несколько раз поправлять линию нанесения.