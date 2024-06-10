Как наносить твердую помаду таким образом, что губы выглядели опрятно, а на макияж приходилось тратить минимум усилий, рассказываем далее.

К теме Лучший союзник идеальной улыбки: какие оттенки помады помогут сделать зубы белее

Как правильно наносить твердую помаду

Визажист и блогер Кэти Джейн Хьюз поделилась видео, в котором рассказала, как правильно наносить яркую твердую помаду.

Секрет заключается в том, чтобы использовать острый конец средства, для большего контроля.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. В видео, которое быстро собрало тысячи просмотров в социальных сетях, Кэти объясняет, что обычный способ использования губной помады, то есть нанесение средства плоской частью, уменьшает видимость и может сделать макияж неопрятным.

Как правильно наносить помаду: смотрите видео

Когда вы повернете помаду острым углом, это позволит видеть лучше,

– отмечает визажистка.

Она демонстрирует, как начинает с центра верхней губы и движется продуктом по ней, подчеркивая контур. Только потом женщина заполняет середину и переходит к нижней губе, на которой так же наносит помаду с помощью ее заостренного кончика.

В результате визажистка получает аккуратный и красивый макияж губ всего за несколько минут без необходимости несколько раз поправлять линию нанесения.