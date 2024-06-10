Як наносити тверду помаду таким чином, що губи виглядали охайно, а на макіяж доводилося витрачати мінімум зусиль, розповідаємо далі.

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Як правильно наносити тверду помаду

Візажистка та блогерка Кеті Джейн Хьюз поділилася відео, у якому розповіла, як правильно наносити яскраву тверду помаду.

Секрет полягає в тому, щоб використовувати гострий кінець засобу, для більшого контролю.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

У відео, яке швидко зібрало тисячі переглядів у соціальних мережах, Кеті пояснює, що звичайний спосіб використання губної помади, тобто нанесення засобу пласкою частиною, зменшує видимість і може зробити макіяж неохайним.

Як правильно наносити помаду: дивіться відео

Коли ви повернете помаду гострим кутом, це дозволить бачити краще,

– зазначає візажистка.

Вона демонструє, як починає з центру верхньої губи та рухається продуктом по ній, підкреслюючи контур. Лише потім жінка заповнює середину та переходить до нижньої гуди, на якій так само наносить помаду за допомогою її загостреного кінчика.

У результаті візажистка отримує охайний та гарний макіяж губ всього за кілька хвилин без потреби кілька разів поправляти лінію нанесення.