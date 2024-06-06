Как правильно наносить тон, чтобы он не подчеркивал морщины, покраснения, скрывал пигментацию и не будет лежать маской, рассказываем далее.
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Выбирайте правильную текстуру
Чтобы создать незаметное и осторожное покрытие, нужно отдавать предпочтение легким увлажняющим тональным средствам с влажным финишем. Такие тональные кремы будут создавать эффект сияния и свежести, в отличие от плотных средств.
Не наносите слишком много средства
Желание нанести чуть больше тонального средства, чтобы оно точно скрыло покраснения, пигментацию, темные круги под глазами и создало идеальный цвет кожи, может обернуться против вас. Большое количество тона создает эффект маски. Это только добавит лет и подчеркнет текстуру.
Увлажнение – основа хорошего нанесения косметики. Только так будет ложиться равномерно и не будет подчеркивать сухость или морщины.
Действуйте и кистями, и пальцами
Нанесите консилер и тональный крем пальцами, а затем быстро растушуйте средства кисточкой. Это поможет косметике не забиваться в поры и не подчеркивать мелкие морщинки.