Як правильно наносити тон, щоб він не підкреслював зморшки, почервоніння, приховував пігментацію і не лежатиме маскою, розповідаємо далі.
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Вибирайте правильну текстуру
Щоб створити непомітне та обережне покриття, потрібно віддавати перевагу легким зволожувальним тональним засобам з вологим фінішем. Такі тональні креми створюватимуть ефект сяйва і свіжості, на відміну від щільних засобів.
Не наносьте забагато засобу
Бажання нанести трохи більше тонального засобу, щоб він точно приховав почервоніння, пігментацію, темні кола під очима і створив ідеальний колір шкіри, може обернутися проти вас. Велика кількість тону створює ефект маски. Це тільки додасть років і підкреслить текстуру.
Зволожуйте шкіру
Зволоження – основа гарного нанесення косметики. Тільки так лягатиме рівномірно і не підкреслюватиме сухість чи зморшки.
Дійте і пензлями, і пальцями
Нанесіть консилер і тональний крем пальцями, а потім швидко розтушуйте засоби пензликом. Це допоможе косметиці не забиватися в пори й не підкреслювати дрібні зморшки.