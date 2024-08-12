Не выходите замуж и вкусно ешьте: 112-летняя американка поделилась собственными секретами долголетия

Луиза Джин Синьор является вторым самым старым человеком Нью-Йорка. Недавно женщине исполнилось 112 лет.

В чем секреты долголетия американки и какие советы она дает тем, кто хочет прожить так же долго, рассказываем дальше.

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В чем секреты долголетия 112-летней американки

Луиза Жан Синьор родилась 31 июля 1912 года в Нью-Йорке. Она никогда не думала, что проживет так долго, но теперь является вторым старейшим человеком в городе.

Она пережила всех своих младших братьев и сестер и присоединилась к клубу суперстолетних людей, то есть тех, которые прожили до 110 лет и более.

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Женщина говорит, что к этому результату ее привели три вещи – отсутствие мужа, активность и средиземноморская диета.

Я не вышла замуж. Вот почему я в порядке. Нет брака, нет детей. Я лучше буду одинокой. Когда вы женаты, у вас много проблем,

– рассказывает Луиза.

Женщина добавляет, что, кроме того, она не пьет и не курит, придерживается строгого распорядка дня и на протяжении всей жизни была очень активной.

Она часто плавала и гуляла везде, где могла. Когда Луиза вышла на пенсию, она также начала играть в бочче (итальянская игра с мячом) каждое утро, плавать и ездить на велосипеде каждый день вечером, а также танцевать.

Когда же ей пришлось прекратить заниматься спортом, поскольку ее здоровье ухудшилось, американка продолжила делать разминку и ходить туда-сюда по коридору, чтобы потренироваться.

Вместе с тем Луиза считает, что ее диета помогла ей достичь 112 лет.

Я росла среди вкусной еды. Итальянская еда очень хорошая. Мы каждый вечер ели салат, фрукты и овощи. И у нас всегда было вино на столе. Торты и газированные напитки были только в воскресенье,

– вспоминает женщина.

Она до сих пор добавляет томатный соус, чеснок или оливковое масло к своим блюдам – это ключевые ингредиенты средиземноморской диеты, которая была признана самой здоровой.