Весенний макияж, который легко повторить дома: волшебный вид за несколько минут

Весной всегда хочется выглядеть легко и естественно, поэтому девушки выбирают для себя простые варианты в макияже. Собираясь на прогулку советуем сосредоточиться на нескольких вариантах, которые легко повторить на основе уже готовых туториалов.

Некоторые любят привычный макияж, которым пользуется уже много лет, однако для тех, кто хочет добавить в свою makeup routine новые приемы, или начать делать первые шаги в сфере макияжа, предлагаем посмотреть мейкапы, которые демонстрируют на себе девушки, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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В подборке представлены макияжи, которые несложно повторить. Техники не меняют вид до неузнаваемости, а лишь выгодно подчеркивают естественные черты лица.

К слову! С помощью макияжа можно сделать более узкий нос. Для визуального сужения носа используются два консилера (светлый и темный) и техника растушевки. Подробнее читайте об этом в нашей новости.

Что интересно, эти макияжи не обязательно полностью повторять. Их можно легко адаптировать под себя, выбрав другую цветовую гамму, или регулировать насыщенность оттенков. Если же вам нравится тональная основа с сияющим финишем и кремовые косметические средства, но вы переживаете за стойкость макияжа в течение дня, то достаточно будет нанести рассыпчатую пудру, а кремовые тени, румяна, скульптор или хайлайтер зафиксировать сухими в тон.

Трендовый макияж со стрелками бургунди: смотрите видео

Быстрый мейк с графическим расположением: смотрите видео

Актуальный мейк Mousse makeup: смотрите видео

Нежный мейк Luminous pink: смотрите видео

Роскошный пастельный лавандовый мейк: смотрите видео