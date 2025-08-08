Объемные волосы мечтает иметь каждая девушка. Чтобы достичь красивой прически, советуем воспользоваться несколькими советами из тиктока, которые вы точно будете неоднократно повторять. Они довольно действенные и простые в повторении.

Все стремятся иметь идеальные объемные волосы, но от природы они таковыми не являются, поэтому приходится осваивать определенные хитрости для получения желаемого результата, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Специалисты нашли три интересных лайфхака по тиктоку, которые будут охотно повторять женщины любого возраста.

Крабик на макушке волос

Благодаря обычному крабику нужно собрать верхний слой волос и закрепить на макушке. Тогда высушить волосы феном или подождать, когда они высохнут естественным путем. Результат поразит всех женщин.

Плойка для волос

С помощью плойки нужно уложить верхние слои волос вверх, как на видео. Когда после образования локона сделается пробор, то волосы будут иметь замечательный объем.

Шампунь для сухого мытья

Сухой шампунь способен обеспечить волосы великолепным объемом. Нужно подтянуть волосы так, как вы завязываете хвост, но подхватить его надо на самом конце, а потом сбрызнуть сухим шампунем.

К слову, рекомендуется избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины; светлые оттенки омолаживают.