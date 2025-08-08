Парикмахеры утверждают, что правильная стрижка, которая подходит под форму лица, может кардинально изменить внешний вид в лучшую сторону, пишет 24 Канал.

Какую стрижку сделать после 40 лет?

Каре

Стрижка каре прекрасно визуально омолаживает. Стрижка хорошо адаптируется к разным типам лица и текстур волос. Довольно красиво будет смотреться каре с челкой.



Модные стрижки для 40-летних женщин / Фото Pinterest

Бикси

Микс стрижек боб и пикси подойдет тем женщинам, которые любят короткую стрижку, но с такой длиной, чтобы иметь возможность сделать укладку. Лучше всего бикси подойдет женщинам с овальной формой лица.



Модные стрижки для 40-летних женщин / Фото Pinterest

Боб

Стрижка боб способна вернуть тонким и тусклым волосам привлекательный вид. Без каких-либо манипуляций волосы снова станут объемными.



Модные стрижки для 40-летних женщин / Фото Pinterest

Пикси

Прическа имеет омолаживающий вид, потому что благодаря слоям добавляет образу легкости. Большинство вариаций стрижек пикси подходят для овального лица. Стрижка с объемом подойдет для тонких волос, а для густых стоит выбирать текстурированный вариант.



Модные стрижки для 40-летних женщин / Фото Pinterest

Каскад

Стрижка является одной из самых любимых для женщин после 40 лет. Прическа отвлекает внимание от морщин и делает образ более молодежным. Каскад с плавными переходами, с четко структурированными прядями, поможет хорошо выглядеть без укладки.



Модные стрижки для 40-летних женщин / Фото Pinterest

К слову, каштановый цвет волос Дженнифер Лопес со светлыми прядями визуально омолаживает и подходит женщинам после 50 лет.