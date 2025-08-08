Перукарі стверджують, що правильна стрижка, яка підходить під форму обличчя, може кардинально змінити зовнішній вигляд у кращу сторону, пише 24 Канал.

Яку стрижку зробити після 40 років?

Каре

Стрижка каре чудово візуально омолоджує. Стрижка добре адаптовується до різних типів обличчя й текстур волосся. Досить красиво виглядатиме каре з чубчиком.



Модні стрижки для 40-річних жінок / Фото Pinterest

Біксі

Мікс стрижок боб та піксі підійде тим жінкам, які люблять коротку стрижку, але з такою довжиною, щоб мати змогу зробити укладку. Найкраще біксі пасуватиме жінкам з овальною формою обличчя.



Модні стрижки для 40-річних жінок / Фото Pinterest

Боб

Стрижка боб здатна повернути тонкому та тьмяному волоссю привабливий вигляд. Без будь-яких маніпуляцій волосся знову стане об’ємним.



Модні стрижки для 40-річних жінок / Фото Pinterest

Піксі

Зачіска має омолоджуючий вигляд, бо завдяки шарам додає образу легкості. Більшість варіацій стрижок піксі підходять для овального обличчя. Стрижка з об’ємом підійде для тонкого волосся, а для густого варто обирати текстурований варіант.



Модні стрижки для 40-річних жінок / Фото Pinterest

Каскад

Стрижка є однією з найулюбленіших для жінок після 40 років. Зачіска відвертає увагу від зморшок та робить образ молодіжнішим. Каскад з плавними переходами, з чітко структурованими пасмами, допоможе мати гарний вигляд без укладки.



Модні стрижки для 40-річних жінок / Фото Pinterest

До слова, каштановий колір волосся Дженніфер Лопес зі світлими пасмами візуально омолоджує та пасує жінкам після 50 років.