Об’ємне волосся мріє мати кожна дівчина. Щоб досягнути красивої зачіски, радимо скористатися кількома порадами з тіктоку, які ви точно будете неодноразово повторювати. Вони доволі дієві та прості у повторенні.

Усі прагнуть мати ідеальне об’ємне волосся, але від природи воно таким не є, тому доводиться опановувати певні хитрощі для отримання бажаного результату, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Читайте також Стрижки, які пасують жінкам після 40 років: будуть молодо виглядати

Фахівці віднайшли три цікаві лайфхаки з тіктоку, які будуть залюбки повторювати жінки будь-якого віку.

Крабик на маківці волосся

Завдяки звичайному крабику потрібно зібрати верхній шар волосся й закріпити на маківці. Тоді висушити волосся феном або зачекати, коли воно висохне природним шляхом. Результат вразить всіх жінок.

Плойка для волосся

За допомогою плойки потрібно вкласти верхні шари волосся вгору, як на відео. Коли після утворення локона зробиться проділ, то волосся матиме чудовий об’єм.

Шампунь для сухого миття

Сухий шампунь здатен забезпечити волосся чудовим об’ємом. Потрібно підтягнути волосся так, як ви зав’язуєте хвіст, але підхопити його треба на самому кінці, а тоді збризнути сухим шампунем.

До слова, рекомендовано уникати дуже темних відтінків для фарбування волосся після 40 років, оскільки вони підкреслюють зморшки; світлі відтінки омолоджують.