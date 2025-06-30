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Lady Советы для Lady Как сделать самую трендовую прическу этого лета: инструкция, которую поймут все
30 июня, 10:00
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Как сделать самую трендовую прическу этого лета: инструкция, которую поймут все

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Тренд этого лета - "расслабленный" пучок, который выглядит элегантно и романтично.
  • Для создания прически нужно 5 минут и минимум средств: расческа, невидимки, резинка, лак.

Пучок не выходит из моды уже несколько лет. В этом году в тренде "расслабленная" вариация этой прически. Такой пучок выглядит невероятно элегантно и романтично.

К тому же его очень просто сделать. Чтобы создать одну из самых трендовых причесок этого сезона, вам будет достаточно и 5 минут, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Как сделать стильный пучок дома за 5 минут

Именно такой пучок можно заметить у fashion-инфлюенсера Леони Ханны. Кажется, что ее прическу создал профессиональный стилист. На самом деле такой пучок легко и просто делается в домашних условиях.

Основным преимуществом этой прически является удобство. Ведь летом именно собранные волосы помогут чувствовать себя комфортно даже в жару.

Что нужно, чтобы создать такую прическу:

  • расческа;
  • невидимки;
  • по желанию, лак для фиксации;
  • прозрачная (или та, что соответствует цвету волос) резинка.

Как делать такую прическу:

  • хорошо расчешите волосы;
  • сделайте пробор, который больше всего вам подходит;
  • соберите волосы в низкий хвост, зафиксировав его резинкой;
  • не собирайте все волосы в хвост, оставьте пряди возле лица, чтобы прическа выглядела более расслабленной;
  • хвост скрутите в легкий жгут и сформируйте пучок, закрепите его невидимками;
  • когда пучок будет полностью закреплен, вытяните из него пряди волос, чтобы создать эффект небрежности;
  • немного закрепите пучок лаком;
  • прядки спереди, по желанию, подкрутите.

Обратите внимание! Эту прическу можно украсить бантом или лентой.