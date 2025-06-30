Как сделать самую трендовую прическу этого лета: инструкция, которую поймут все
- Тренд этого лета - "расслабленный" пучок, который выглядит элегантно и романтично.
- Для создания прически нужно 5 минут и минимум средств: расческа, невидимки, резинка, лак.
Пучок не выходит из моды уже несколько лет. В этом году в тренде "расслабленная" вариация этой прически. Такой пучок выглядит невероятно элегантно и романтично.
К тому же его очень просто сделать. Чтобы создать одну из самых трендовых причесок этого сезона, вам будет достаточно и 5 минут, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.
Читайте также Как легко вернуть цвет вещам: эти советы гарантированно работают
Как сделать стильный пучок дома за 5 минут
Именно такой пучок можно заметить у fashion-инфлюенсера Леони Ханны. Кажется, что ее прическу создал профессиональный стилист. На самом деле такой пучок легко и просто делается в домашних условиях.
Основным преимуществом этой прически является удобство. Ведь летом именно собранные волосы помогут чувствовать себя комфортно даже в жару.
Что нужно, чтобы создать такую прическу:
- расческа;
- невидимки;
- по желанию, лак для фиксации;
- прозрачная (или та, что соответствует цвету волос) резинка.
Как делать такую прическу:
- хорошо расчешите волосы;
- сделайте пробор, который больше всего вам подходит;
- соберите волосы в низкий хвост, зафиксировав его резинкой;
- не собирайте все волосы в хвост, оставьте пряди возле лица, чтобы прическа выглядела более расслабленной;
- хвост скрутите в легкий жгут и сформируйте пучок, закрепите его невидимками;
- когда пучок будет полностью закреплен, вытяните из него пряди волос, чтобы создать эффект небрежности;
- немного закрепите пучок лаком;
- прядки спереди, по желанию, подкрутите.
Обратите внимание! Эту прическу можно украсить бантом или лентой.