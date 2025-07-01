Сочетание цветов, которое выглядит дорого: никогда не выйдет из моды

Дизайнеры каждый сезон предлагают новые сочетания цветов, однако среди всех трендовых оттенков, есть несколько тандемов цветов, которые идеально смотрятся вместе и никогда не выйдут из моды.

Мода на сезонные сочетания со временем угасает, а несколько базовых цветов остаются в моде, пишет 24 Канал. Они дорого выглядят и всегда являются востребованными.

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Летом мы больше делаем ставку на яркие оттенки, впрочем кроме них есть еще и неизменная база, которая будет актуальной сквозь годы. В нее входят цвета, которые выглядят благородно, элегантно и дорого.

Белый и черный

Это сочетание известно каждому из нас, поэтому оно беспроигрышно работает каждый раз. Классические цвета идеально подходят для офиса, прогулки или праздничного события. Стилизуйте белый низ с черным верхом или наоборот.

Белый и кремовый

Сочетание светлых оттенков имеет эффектный и красивый вид. Особенно актуальными эти цвета становятся в летнее время, когда хочется одеть что-то легкое, вместо черного, который сильно притягивает солнце.

Красный и черный

Независимо от сезона, красный цвет всегда будет актуальным, поскольку это такая же классика, как белый и черный. Для создания хорошего контраста, стилизуйте красную блузу с черной юбкой, красные брюки с черной футболкой, или выбирайте красное платье в сочетании с черными туфлями лодочками.

Не забывайте о монохромных образах, которые имеют невероятно эффектный вид. Сочетание двух одинаковых цветов сверху и снизу в любом случае будет выглядеть безупречно.