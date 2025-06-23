Омолаживающие стрижки для женщин после 55 лет: эти прически поразят

У женщин старшего возраста пряди становятся тонкими и тусклыми. Плохая прическа способна добавить лишнего возраста, поэтому стоит найти тот вариант стрижки, которая сможет освежить вид и омолодить на несколько лет.

После 55 лет женщины предпочитают иметь короткую стрижку, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Такая прическа требует минимум времени для укладки и легка в уходе.

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Короткие структурные стрижки способны поднять линию лица и делают фокус на глазах и скулах, отвлекая внимание от возрастных изменений на лице. Есть несколько стрижек, которые прекрасно смягчают черты лица и скрывают морщины.

Многослойный боб

Этот вариант стрижки предусматривает разную длину прядей, благодаря чему волосы выглядят более объемными. Такая прическа подойдет для тех, кто имеет тонкие волосы, но хочет их сделать визуально объемнее.

Специалисты рекомендуют стрижку обладательницам овально, квадратной и сердцевидной формы лица. Слои делают черты лица более гармоничными. Перед сушкой стоит воспользоваться муссом и округлой щеткой, приподнимая корни, чтобы придать пышности.



Стильные стрижки для женщин после 55 лет / Фото Ukr. Media

Пикси с челкой

Правильно подстриженная пикси способна омолодить и придать стильный вид. Прическа акцентирует внимание на линии челюсти и скулах. Текстурированная или рваная челка способна скрыть морщины на лбу, скорректировать высокий лоб или придать баланс удлиненному лицу. Пикси хорошо смотрится на тонких волосах, поскольку придает густоты.



Модные стрижки для женщин после 55 лет / Фото Ukr. Media

Асимметричный боб

Такой вариант стрижки боб несколько напоминает каре. Асимметричный боб только выделяется более длинными передними прядями. Такая стрижка подойдет тем, кто не хочет слишком коротких волос. Благодаря четким формам прическа подчеркивает скулы и делает акцент на чертах лица.

К слову, мы рассказали, как нужно мелироваться старшим женщинам. Эти советы помогут тем, у кого есть седина.

Асимметричные линии делают стрижку современной. Более длинные пряди обрамляют лицо, скрывая возрастные недостатки. Специалисты советуют прическу для обладательниц круглого и квадратного лица, поскольку передние пряди идеально вытягивают лицо.



Красивые стрижки для женщин после 55 лет / Фото Ukr. Media

Чтобы поддерживать прически в надлежащем состоянии, нужно раз в месяц обращаться к парикмахеру, чтобы подстричь волосы, которые отросли.