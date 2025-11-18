Как накрасить губы, чтобы они стали больше: три простых шага
- Увлажняйте губы бальзамом перед макияжем для создания гладкой поверхности.
- Обведите контур губ карандашом немного за пределами естественной формы и нанесите блеск для визуального увеличения.
Каждой девушке нравится эффект пухлых губ. Сделать их больше можно довольно легко. Для этого нужно лишь знать несколько лайфхаков создания естественного объема.
С возрастом губы теряют свою наполненность, поскольку коллаген вырабатывается меньше, поэтому кожа становится тоньше, а контур – не таким четким, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Простые техники макияжа помогут быстро создать желаемый эффект полноты.
Как сделать губы больше?
Начните с увлажнения
Перед нанесением макияжа, всегда увлажняйте губы бальзамом. Благодаря ему губы будут выглядеть более гладкими и объемными. Бальзам заполнит мелкие морщинки и создаст ровную поверхность.
Нарисуйте точный контур
С помощью карандаша обведите контур губ немного выходя за пределы естественной формы. Особое внимание надо уделить высокой точке верхней губы, чтобы визуально ее приподнять и сделать изгиб более выразительным.
Простые способы создания объемных губ / Фото Pinterest
Добавьте блеска
После нанесения бальзама и создания контура – нанесите глянцевый блеск. Средства с экстрактом перца чили придают губам легкую припухлость. Свет, который отражает блеск, усиливает объем, поэтому они естественно выглядят более объемными.
Матовая губная помада способна лишь подчеркнуть сухость и сделать губы визуально тоньше. Визажисты советуют выбирать светлые и мягкие оттенки, которые добавляют губам привлекательности.
Идеальный контур губ – хит этого сезона, пишет Glamour. С помощью карандаша можно изменить форму губ – сделать их немного полнее и скорректировать асимметрию. Губы с четко обведенным карандашом были очень популярными в 90-х годах. Для достижения этого эффекта, достаточно очертить губы карандашом, заполнить легкой помадой или блеском, чтобы они выделялись и привлекали к себе внимание.
Какие еще есть бьюти советы?
Карим глазам подходят шоколадные, винные и синие оттенки теней для макияжа. Шоколадные оттенки подходят для дневного макияжа, винные для вечернего, а синие создают контраст.
Микрофренч визуально омолаживает руки и подходит женщинам в зрелом возрасте. Французский маникюр является универсальным и придает рукам аккуратности и ухоженности.
