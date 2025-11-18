Як нафарбувати губи, щоб вони стали більшими: три прості кроки
- Зволожуйте губи бальзамом перед макіяжем для створення гладкої поверхні.
- Обведіть контур губ олівцем трохи за межами природної форми та нанесіть блиск для візуального збільшення.
Кожній дівчині подобається ефект пухких губ. Зробити їх більшими можна досить легко. Для цього потрібно лише знати кілька лайфхаків створення природного об’єму.
З віком губи втрачають свою наповненість, оскільки колаген виробляється менше, тож шкіра стає тоншою, а контур – не таким чітким, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Прості техніки макіяжу допоможуть швидко створити бажаний ефект повноти.
Як зробити губи більшими?
Почніть зі зволоження
Перед нанесенням макіяжу, завжди зволожуйте губи бальзамом. Завдяки ньому губи виглядатимуть гладкішими та об’ємнішими. Бальзам заповнить дрібні зморшки та створить рівну поверхню.
Намалюйте точний контур
За допомогою олівця обведіть контур губ трішки виходячи за межі природної форми. Особливу увагу треба приділити високій точці верхньої губи, щоб візуально її підняти й зробити вигин виразнішим.
Прості способи створення об'ємних губ / Фото Pinterest
Додайте блиску
Після нанесення бальзаму та створення контуру – нанесіть глянцевий блиск. Засоби з екстрактом перцю чилі надають губам легкої припухлості. Світло, яке відбиває блиск, підсилює об’єм, тож вони природно виглядають об’ємнішими.
Матова губна помада здатна лише підкреслити сухість та зробити губи візуально тоншими. Візажисти радять обирати світлі та м’які відтінки, які додають губам привабливості.
Ідеальний контур губ – хіт цього сезону, пише Glamour. За допомогою олівця можна змінити форму губ – зробити їх трохи повнішими й скоригувати асиметрію. Губи з чітко обведеним олівцем були дуже популярними у 90-х роках. Для досягнення цього ефекту, достатньо окреслити губи олівцем, заповнити легкою помадою чи блиском, щоб вони виділялися й привертали до себе увагу.
Які ще є бюті поради?
Карим очам пасують шоколадні, винні та сині відтінки тіней для макіяжу. Шоколадні відтінки підходять для денного макіяжу, винні для вечірнього, а сині створюють контраст.
Мікрофренч візуально омолоджує руки та підходить жінкам у зрілому віці. Французький манікюр є універсальним і додає рукам акуратності й доглянутості.
