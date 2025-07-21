Антитренды лета 2025: уберите эти вещи из гардероба уже сейчас

Мода постоянно меняется. Неудивительно, что этим летом актуальность потеряли сразу несколько интересных трендов.

Именно эти вещи считались модными еще буквально сезон назад. Сейчас на замену им пришли новые тренды, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Чем заменить вещи, которые вышли из моды?

Массивные резиновые сланцы замените на jelly-сандалии

Именно широкие резиновые сланцы были трендовыми несколько сезонов. Сейчас модницы выбирают необычные и невероятно эффектные – jelly-сандалии.

Заметьте! Jelly-сандалии стали настоящим хитом среди модниц. Ведь такая обувь не только выглядит интересно, она еще и очень удобная. В частности, стоит отметить ее легкость в уходе.

Топы-полоски замените на tank-топы

Актуальные ранее топы-полоски вышли из моды. На их место пришли базовые tank-топы. Теперешняя мода соответствует популярным ныне веяниям, речь идет, в частности, о стремлении к комфорту и минимализму.

Tote bags замените на хобо-сумки

Хобо-сумки не уступают Tote bags во вместимости и удобстве. В то же время трендовый сейчас вариант выглядит более свежо. Можно смело сказать, что хобо-сумки идеально соответствуют летней эстетике.

Брюки карго замените на капри

Капри снова возвращаются в моду. Этот тренд далеко не новый. В 00-х все уже фанатели от капри, создавая на их основе массу шикарных образов.

Джинсы с высокой посадкой замените на джинсы с широкими отворотами

Высокая талия постепенно выходит из моды. Зато трендовыми становятся штаны на средней или низкой посадке. В то же время сейчас модными являются джинсы с акцентом "снизу" – широкими отворотами.

Интересно! С помощью широких отворотов можно создать дополнительный акцент на обуви.