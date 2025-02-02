Интервальное голодание запускает процесс автофагии. То есть, организм самоочищается без всяких усилий, пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

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Что такое автофагия

Автофагия это процесс, происходящий внутри клеток. С древнегреческого это слово переводится как "самопоедание".

Неправильно "свернутые" белки, старые органеллы, вирусы и бактерии, которые могли поглотить клетки иммунной системы, попадают в лизосомы и подвергаются уничтожению. Лизосома напоминает пузырек внутри клетки с ферментами, которые уничтожают ненужное. Таким образом наши клетки "делают уборку",

– объясняет Минздрав.

Автофагия происходит в организме постоянно, однако, в довольно медленном темпе. Ускорить этот процесс можно через:

голодание;

физические нагрузки;

уменьшение калорийности рациона.



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Интересно! В 2016 году Осуми Йошинори получил Нобелевскую премию по медицине за открытие и описание молекулярных и физиологических механизмов процесса автофагии.

Как начать интервальное голодание

Протоколов интервального голодания много. Подробно с ними вы можете ознакомиться по ссылке. Минздрав считает, что самым эффективным является метод, где голодание длится 18 – 24 часа.



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Как приготовиться к интервальному голоданию:

перед началом интервального голодания стоит проконсультироваться с семейным врачом и убедиться в отсутствии противопоказаний;

не стоит сразу долго голодать, нужно постепенно приучать организм к этому, например, отказываясь от перекусов;

в период голодания нужно минимизировать физические нагрузки.

Обратите внимание! Перечень противопоказаний к интервальному голоданию довольно широк. В частности, это диабет I и II типа, хронические заболевания, беременность, активный образ жизни и так далее.