Как похудеть и омолодить организм, не потратив ни копейки
Омолодить организм и при этом похудеть на самом деле очень легко. Для этого нужно лишь ввести в свою жизнь интервальное голодание.
Интервальное голодание запускает процесс автофагии. То есть, организм самоочищается без всяких усилий, пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.
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Что такое автофагия
Автофагия это процесс, происходящий внутри клеток. С древнегреческого это слово переводится как "самопоедание".
Неправильно "свернутые" белки, старые органеллы, вирусы и бактерии, которые могли поглотить клетки иммунной системы, попадают в лизосомы и подвергаются уничтожению. Лизосома напоминает пузырек внутри клетки с ферментами, которые уничтожают ненужное. Таким образом наши клетки "делают уборку",
– объясняет Минздрав.
Автофагия происходит в организме постоянно, однако, в довольно медленном темпе. Ускорить этот процесс можно через:
- голодание;
- физические нагрузки;
- уменьшение калорийности рациона.
Как похудеть без диет / Фото Pexels
Интересно! В 2016 году Осуми Йошинори получил Нобелевскую премию по медицине за открытие и описание молекулярных и физиологических механизмов процесса автофагии.
Как начать интервальное голодание
Протоколов интервального голодания много. Подробно с ними вы можете ознакомиться по ссылке. Минздрав считает, что самым эффективным является метод, где голодание длится 18 – 24 часа.
Можно ли похудеть на интервальном голодании / Фото Pexels
Как приготовиться к интервальному голоданию:
- перед началом интервального голодания стоит проконсультироваться с семейным врачом и убедиться в отсутствии противопоказаний;
- не стоит сразу долго голодать, нужно постепенно приучать организм к этому, например, отказываясь от перекусов;
- в период голодания нужно минимизировать физические нагрузки.
Обратите внимание! Перечень противопоказаний к интервальному голоданию довольно широк. В частности, это диабет I и II типа, хронические заболевания, беременность, активный образ жизни и так далее.