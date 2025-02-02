Як схуднути й омолодити організм, не витративши жодної копійки

Омолодити організм і при цьому схуднути насправді дуже легко. Для цього потрібно лише ввести у своє життя інтервальне голодування.

Інтервальне голодування запускає процес автофагії. Тобто, організм самоочищується без жодних зусиль, пише 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Що таке автофагія

Автофагія це процес, що відбувається всередині клітин. З давньогрецької це слово перекладається як "самопоїдання".

Білки, що неправильно "згорнуті", старі органели, віруси та бактерії, які могли поглинути клітини імунної системи, потрапляють в лізосоми і піддаються знищенню. Лізосома нагадує пухирець всередині клітини із ферментами, які знищують непотрібне. Таким чином наші клітини "роблять прибирання",

– пояснює МОЗ.

Автофагія відбувається в організмі постійно, однак, в доволі повільному темпі. Пришвидшити цей процес можна через:

голодування;

фізичні навантаження;

зменшення калорійності раціону.



Як схуднути без дієт / Фото Pexels

Цікаво! У 2016 році Осумі Йошинорі отримав Нобелівську премію з медицини за відкриття та опис молекулярних та фізіологічних механізмів процесу автофагії.

Як розпочати інтервальне голодування

Протоколів інтервального голодування багато. Докладно з ними ви можете ознайомитись за посиланням. МОЗ вважає, що найефективнішим є метод, де голодування триває 18 – 24 години.



Чи можна схуднути на інтервальному голодуванні / Фото Pexels

Як приготуватися до інтервального голодування:

перед початком інтервального голодування варто проконсультуватися з сімейним лікарем і упевнитись у відсутності протипоказів;

не варто одразу довго голодувати, потрібно поступово привчати організм до цього, наприклад, відмовляючись від перекусів;

в період голодування потрібно мінімізувати фізичні навантаження.

Зверніть увагу! Перелік протипоказань до інтервального голодування доволі широкий. Зокрема, це діабет I та II типу, хронічні захворювання, вагітність, активний спосіб життя тощо.