Сразу минус 15 лет: три стрижки, которые мгновенно омолаживают

Правильно подобранная стрижка способна освежить черты лица и сделать образ легким. Стилисты все чаще говорят о прическах, как одном из самых эффективных инструментов омоложения.

Для тех, кто хочет выглядеть красиво, стоит обратить внимание на трендовые прически 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. В моде будут стрижки, которые создадут объем и легкость. Именно такие простые детали визуально забирают годы.

Читайте также Лунный календарь стрижек на январь 2026: какие дни привлекут успех

Какие есть омолаживающие стрижки?

Стилисты определили несколько причесок, которые подойдут женщинам любого возраста и помогут выглядеть на 10 – 15 лет моложе без лишних усилий.

Длинные волосы

Здоровые, блестящие и длинные волосы – снова в моде. Не нужно использовать плойки или тяжелый лак. Пряди должны быть живыми и подвижными.

Боб

Стрижка боб уже много лет не сдает позиций. Такая прическа создает естественный объем у лица и выглядит достаточно женственно и аккуратно. Французский боб – это идеальный вариант для женщин, которые не хотят тратить много времени утром на укладку.

Кудри

Естественные волны способны визуально сделать вид моложе на 5 – 10 лет. Создать кудри можно благодаря плойке, бигуди или определенным плетением, которые закручивают пряди.

Эти 3 базовые прически способны кардинально изменить образ, поэтому попробуйте выбрать что-то для себя, если нуждаетесь в изменениях в Новом году.

Для женщин в возрасте за 50 лет подойдут варианты стрижек разной длины, не требующие сложной укладки, пишет The Pioneer Woman. Среди рекомендаций – длинные волосы с мягкой челкой, пряди, обрамляющие лицо, и даже пикси. Описанные стрижки обожают знаменитости, поэтому к ним надо присмотреться.

Какие еще материалы стоит прочитать?