Сразу минус 15 лет: три стрижки, которые мгновенно омолаживают
- Стилисты рекомендуют стрижки, которые добавляют объема и легкости, как эффективный инструмент омоложения.
- Длинные волосы, стрижка боб и кудри определены как прически, мгновенно омолаживающие на 10-15 лет.
Правильно подобранная стрижка способна освежить черты лица и сделать образ легким. Стилисты все чаще говорят о прическах, как одном из самых эффективных инструментов омоложения.
Для тех, кто хочет выглядеть красиво, стоит обратить внимание на трендовые прически 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. В моде будут стрижки, которые создадут объем и легкость. Именно такие простые детали визуально забирают годы.
Читайте также Лунный календарь стрижек на январь 2026: какие дни привлекут успех
Какие есть омолаживающие стрижки?
Стилисты определили несколько причесок, которые подойдут женщинам любого возраста и помогут выглядеть на 10 – 15 лет моложе без лишних усилий.
Длинные волосы
Здоровые, блестящие и длинные волосы – снова в моде. Не нужно использовать плойки или тяжелый лак. Пряди должны быть живыми и подвижными.
Боб
Стрижка боб уже много лет не сдает позиций. Такая прическа создает естественный объем у лица и выглядит достаточно женственно и аккуратно. Французский боб – это идеальный вариант для женщин, которые не хотят тратить много времени утром на укладку.
Кудри
Естественные волны способны визуально сделать вид моложе на 5 – 10 лет. Создать кудри можно благодаря плойке, бигуди или определенным плетением, которые закручивают пряди.
Эти 3 базовые прически способны кардинально изменить образ, поэтому попробуйте выбрать что-то для себя, если нуждаетесь в изменениях в Новом году.
Для женщин в возрасте за 50 лет подойдут варианты стрижек разной длины, не требующие сложной укладки, пишет The Pioneer Woman. Среди рекомендаций – длинные волосы с мягкой челкой, пряди, обрамляющие лицо, и даже пикси. Описанные стрижки обожают знаменитости, поэтому к ним надо присмотреться.
Какие еще материалы стоит прочитать?
В 2025 году самыми популярными стрижками стали пушистый боб, пикси, выразительные слои в стиле 90-х, длинные волосы с челкой, и прямой боб.
Шэрон Стоун на The Fashion Awards 2025 продемонстрировала стильную стрижку удлиненный боб, которая подходит для женщин старше 50 лет.
Частые вопросы
Какие прически будут в моде в 2026 году?
Трендовыми прическами 2026 года станут стрижки, которые создают объем и легкость, в частности длинные волосы, боб и кудри.
Какие стрижки помогут выглядеть моложе?
Стилисты рекомендуют такие прически, как длинные волосы, боб и естественные кудри, которые могут сделать вид моложе на 10 –15 лет.
Как можно создать омолаживающие кудри?
Для создания омолаживающих кудрей можно использовать плойку, бигуди или определенные плетения, которые закручивают пряди.