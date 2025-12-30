Одразу мінус 15 років: три стрижки, які миттєво омолоджують

Правильно підібрана стрижка здатна освіжити риси обличчя й зробити образ легким. Стилісти все частіше говорять про зачіски, як один з найефективніших інструментів омолодження.

Для тих, хто хоче мати красивий вигляд, варто звернути увагу на трендові зачіски 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. У моді будуть стрижки, які створять об’єм та легкість. Саме такі прості деталі візуально забирають роки.

Які є омолоджувальні стрижки?

Стилісти визначили кілька зачісок, які пасуватимуть жінкам будь-якого віку й допоможуть виглядати на 10 – 15 років молодшими без зайвих зусиль.

Довге волосся

Здорове, блискуче й довге волосся – знову в моді. Не потрібно використовувати плойки чи важкий лак. Пасма мають бути живими й рухливими.

Боб

Стрижка боб вже багато років не здає позицій. Така зачіска створює природний об’єм біля обличчя й виглядає досить жіночно та акуратно. Французький боб – це ідеальний варіант для жінок, які не хочуть витрачати багато часу вранці на укладку.

Кучері

Природні хвильки здатні візуально зробити вигляд молодшим на 5 – 10 років. Створити кучері можна завдяки плойці, бігудям чи певним плетінням, які закручують пасма.

Ці 3 базові зачіски здаті кардинально змінити образ, тому спробуйте обрати щось для себе, якщо потребуєте змін у Новому році.

Для жінок віком за 50 років підійдуть варіанти стрижок різної довжини, що не вимагають складної укладки, пише The Pioneer Woman. Серед рекомендацій – довге волосся з м'яким чубчиком, пасма, що обрамляють обличчя, та навіть піксі. Описані стрижки обожнюють знаменитості, тому до них треба придивитися.

