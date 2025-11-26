Эта сумка – громкий тренд зимы: обратите на нее внимание
- Зимой в моде будут сумки цвета бургунди, которые добавляют образу изысканности и освежают гардероб.
- По прогнозам Vogue Spaine, главным трендом для сумок в 2026 году станет оранжевый цвет.
Сумка – обязательная вещь довершения гардероба. Если раньше мы выбирали вечную классику – аксессуар черного цвета, то после осенней моды на коричневую сумку, зимой нас ждет еще один интересный тренд.
Лидирующий шоколадный оттенок сумок, в зимнюю пору сменит цвет бургунди, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. В моде будут сумки глубоких и насыщенных оттенков разных размеров – от маленьких до больших. Этот контрастный цвет способен добавить образу изысканности.
Читайте также Сумки из искусственного меха – главный хит зимы: выглядят дорого
Какую сумку выбрать на зиму?
Некоторые считают, что сочетание бордовой сумки с зимним нарядом – сложная задача, но оттенок бургунди уже давно стал классикой. Сумка способна идеально подчеркнуть пальто, шубу или дубленку. А еще ее преимуществом является то, что она мгновенно способна освежить гардероб.
Изысканные сумки в цвете бургунди / Фото Pinterest
Даже самый простой образ с сумкой бордо будет выглядеть изысканно. Носить аксессуар стоит с повседневными или вечерними выходами. Выбирайте для себя классические кожаные формы или эффектную фактуру – мех, велюр или замшу.
Изысканные сумки в цвете бургунди / Фото Pinterest
Каждая из этих сумок имеет свой шарм, поэтому добавляйте ее в свой гардероб, чтобы освежить свои образы и пополнить коллекцию красивым аксессуаром.
Изысканные сумки в цвете бургунди / Фото Pinterest
А вот модное издание Vogue Spaine уже определило, как будет выглядеть главная сумка 2026 года. По словам специалистов, ключевым трендом для сумок станет оранжевый цвет, который идеально подходит для различных образов. Бренд Ferragamo уже предложил оранжевые сумки для ежедневных выходов и вечерних мероприятий, которые можно носить даже осенью.
Какие цвета сумок в моде?
Этой осенью в моде сумки классических цветов и нескольких неожиданных оттенков, таких как оливково-зеленый, белый (ванильный), розовый, блестящий черный и коричневый.
Сумки этих цветов удачно сочетаются с различными элементами верхней одежды, добавляя образу глубины и элегантности.
Частые вопросы
Какой цвет сумок станет модным в зимнюю пору?
В зимний период модным станет цвет бургунди - глубокий и насыщенный оттенок, который способен добавить образу изысканности.
Как сочетать бордовую сумку с зимним нарядом?
Сочетание бордовой сумки с зимним нарядом, таким как пальто, шуба или дубленка, может быть сложной задачей, но этот оттенок уже давно стал классикой и способен освежить гардероб.
Какие цвета сумок будут в моде этой осенью?
Этой осенью в моде будут сумки классических цветов, а также нескольких неожиданных оттенков, таких как оливково-зеленый, белый (ванильный), розовый, блестящий черный и коричневый.