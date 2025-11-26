Ця сумка – гучний тренд зими: зверніть на неї увагу
- Взимку в моді будуть сумки кольору бургунді, які додають образу вишуканості та освіжають гардероб.
- За прогнозами Vogue Spaine, головним трендом для сумок у 2026 році стане помаранчевий колір.
Сумка – обов’язкова річ довершення гардероба. Якщо раніше ми обирали вічну класику – аксесуар чорного кольору, то після осінньої моди на коричневу сумку, взимку нас чекає ще один цікавий тренд.
Лідируючий шоколадний відтінок сумок, у зимову пору змінить колір бургунді, пише 24 Канал з посиланням на Elle. У моді будуть сумки глибоких та насичених відтінків різних розмірів – від маленьких до великих. Цей контрасний колір здатен додати образу вишуканості.
Яку сумку обрати на зиму?
Дехто вважає, що поєднання бордової сумки із зимовим вбранням – складне завдання, але відтінок бургунді вже давно став класикою. Сумка здатна ідеально підкреслити пальто, шубу чи дублянку. А ще її перевагою є те, що вона миттєво здатна освіжити гардероб.
Вишукані сумки в кольорі бургунді / Фото Pinterest
Навіть найпростіший образ із сумкою бордо буде виглядати вишукано. Носити аксесуар варто з повсякденними чи вечірніми виходами. Обирайте для себе класичні шкіряні форми чи ефектну фактуру – хутро, велюр або замшу.
Вишукані сумки в кольорі бургунді / Фото Pinterest
Кожна з цих сумок має свій шарм, тож додавайте її до свого гардероба, щоб освіжити свої образи й поповнити колекцію красивим аксесуаром.
Вишукані сумки в кольорі бургунді / Фото Pinterest
А от модне видання Vogue Spaine вже визначило, як виглядатиме головна сумка 2026 року. За словами фахівців, ключовим трендом для сумок стане помаранчевий колір, який ідеально підходить для різних образів. Бренд Ferragamo вже запропонував помаранчеві сумки для щоденних виходів та вечірніх заходів, які можна носити навіть восени.
Які кольори сумок в моді?
Цієї осені в моді сумки класичних кольорів та кількох несподіваних відтінків, таких як оливково-зелений, білий (ванільний), рожевий, блискучий чорний та коричневий.
Сумки цих кольорів вдало поєднуються з різними елементами верхнього одягу, додаючи образу глибини та елегантності.
