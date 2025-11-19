Хутряні сумки та клатчі виглядають особливо ефектно в поєднанні з дублянками та шубами, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Вони підійдуть всім, хто любить естетику "тихої розкоші".

Як виглядають трендові сумки зими?

Хутряні сумки обожнюють знаменитості. Ще минулого року моду на такий аксесуар показала Ріанна, яка часто доповнювала свої образи сумкою з хутром. Такий аксесуар точно захоче мати цієї зими кожна жінка у своїй капсульній колекції.

Класичні шкіряні сумки залишаються в тренді, але штучне хутро стає ідеальним доповненням до зимового верхнього одягу. Сумка здатна довершити навіть просту стилізацію речей й при цьому стане головною родзинкою.

Сумку можна носити з довгими пальтами, джинсами, чоботами, сукнею чи костюмами. Будь-якому вбранню хутро надасть характеру. Звісно ж, актуальними є лише сумки зі штучного хутра. Носити натуральне хутро вже давно вважається моветоном.

На цей мікротренд вже відреагували бренди Zara та Mango. У їхніх колекціях з’явилися власні сумки зі штучного хутра, представлені у карамельному, ванільному чи класичному чорному кольорі. Ця сумка стане розкішним штрихом до зимового стилю.

Видання Vogue Spaine вже визначило, як виглядатиме головна сумка 2026 року. За словами фахівців, ключовим трендом для сумок стане помаранчевий колір, який ідеально підходить для різних образів. Бренд Ferragamo вже запропонував помаранчеві сумки для щоденних виходів та вечірніх заходів, які можна носити навіть восени.

Які кольори сумок в моді?