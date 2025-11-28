Эти шарфы обожают модные девушки: приобретайте их на зимний период
- Модницы предпочитают асимметричные шарфы, массивной вязке и яркие оттенки для создания выразительных зимних образов.
- Кожаные перчатки, особенно выше локтей, становятся популярным трендом этого сезона, дополняя шарфы в зимнем гардеробе.
Кроме головного убора, в зимнюю пору стоит добавлять еще и шарф к своим образам. Его можно носить вместе с шапкой или без нее, для завершения вида.
Шарф уже давно перестал быть просто аксессуаром, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Теперь это модный акцент, который способен изменить характер образа. Один шарф способен сделать аутфит интересным и добавить ему глубины.
Какой шарф выбрать на зиму?
В холодный сезон мы носим шарфы почти ежедневно, воспринимая их как нечто очевидное, однако именно шарф имеет наибольший стилистический потенциал в зимнем гардеробе.
Соцсети переполнены различными модными идеями – от необычных способов завязывания до смелых моделей. У модниц в этом году прослеживается тенденция на максимальную выразительность. В фаворитах асимметричные шарфы, массивная вязка, тонкие шарфы из нулевых и конкретные оттенки, которые притягивают взгляд.
Чаще всего девушки носят шарф небрежно перекинутым через одно плечо. Несколько реже – полностью заворачивают им шею. Впрочем, такой вариант лучше всего подходит для дополнительного тепла в холодную погоду. Некоторые шарфы уже стали вирусными среди модного сообщества, поэтому они станут главными героями сезона.
К шарфу можно подобрать кожаные перчатки, пишет In Journal. Этой зимой в моду входят кожаные перчатки, которые сочетают функциональность и эстетичность. Самыми популярными считаются перчатки выше локтей, а среди цветов – черный, коричневый, бордовый, оливковый, серый и белый.
Какие вещи будут в тренде зимой?
Для зимы 2025 года популярные пуховики с мехом, объемные модели и пуховики с поясом. Модные цвета пуховиков: черный, горчичный, кремовый и коричневый, которые дополняют монохромные образы.
Также актуальными станут пальто из овчины и с мехом вокруг шеи и рукавов, вдохновленные модой 70-х годов.
