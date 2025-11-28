Ці шарфи обожнюють модні дівчата: придбайте їх на зимовий період
- Модниці надають перевагу асиметричним шарфам, масивній в'язці та яскравим відтінкам для створення виразних зимових образів.
- Шкіряні рукавички, особливо вище ліктів, стають популярним трендом цього сезону, доповнюючи шарфи у зимовому гардеробі.
Окрім головного убору, в зимову пору варто додавати ще й шарф до своїх образів. Його можна носити разом з шапкою або без неї, для довершення вигляду.
Шарф вже давно перестав бути просто аксесуаром, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Тепер це модний акцент, який здатен змінити характер образу. Один шарф здатен зробити аутфіт цікавішим та додати йому глибини.
Який шарф обрати на зиму?
У холодний сезон ми носимо шарфи майже щодня, сприймаючи їх як щось очевидне, однак саме шарф має найбільший стилістичний потенціал у зимовому гардеробі.
Соцмережі переповнені різними модними ідеями – від незвичних способів зав’язування до сміливих моделей. У модниць цього року простежується тенденція на максимальну виразність. У фаворитах асиметричні шарфи, масивна в’язка, тонкі шарфи з нульових та конкретні відтінки, які притягують погляд.
Найчастіше дівчата носять шарф недбало перекинутим через одне плече. Дещо рідше – повністю загортають ним шию. Втім, такий варіант найкраще підходить для додаткового тепла у холодну погоду. Деякі шарфи вже стали вірусними серед модної спільноти, тож вони стануть головними героями сезону.
До шарфа можна підібрати шкіряні рукавички, пише In Journal. Цієї зими в моду входять шкіряні рукавички, які поєднують функціональність та естетичність. Найпопулярнішими вважаються рукавички вище ліктів, а серед кольорів – чорний, коричневий, бордовий, оливковий, сірий та білий.
Які речі будуть в тренді взимку?
Для зими 2025 року популярні пуховики з хутром, об'ємні моделі та пуховики з поясом. Модні кольори пуховиків: чорний, гірчичний, кремовий та коричневий, які доповнюють монохромні образи.
Також актуальними стануть пальта з овчини та з хутром навколо шиї та рукавів, натхненні модою 70-х років.
