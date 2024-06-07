Как быстро и эффективно подсушить пряди, чтобы прическа выглядела ухоженно, рассказывает Life 24.
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Как высушить волосы полотенцем
Этот способ поможет высушить волосы и создать красивый объем. Чтобы случайно не травмировать пряди при его использовании, важно придерживаться некоторых правил:
Для сушки волос после мытья больше всего подходит полотенце из микрофибры. Его волокна отличаются повышенной мягкостью и лучше впитывают воду, а значит, позволяют быстрее высушить локоны.
Также нельзя слишком тереть пряди при сушке. Движения должны быть аккуратными. Просто возьмите полотенце и начинайте легко промокать прядки, перемещаясь от корней к кончикам. Повторите процедуру несколько раз, пока пряди не станут едва влажными.
После просушивания хорошо расчешите локоны и подождите ориентировочно 10 минут. Чтобы пряди были прямыми, можно использовать косметические средства для выпрямления.
Как высушить волосы с помощью расчесывания
Этот способ не слишком отличается от метода с полотенцем, но здесь главный акцент делается на расчесывание прядей. Следовательно после мытья:
Уберите лишнюю влагу с волос и подсушите их полотенцем.
Возьмите любимый кондиционер для выпрямления и нанесите на пряди.
Еще раз вытрите локоны полотенцем. Лучше использовать махровое или из микрофибры.
После этого расчесывайте волосы примерно 10 минут.
За это время они почти высохнут, а пряди будут выглядеть прямыми и гладкими.
Как высушить и накрутить волосы
Косы – это хороший способ высушить голову без фена вечером и заодно сделать локоны.
Нанесите на волосы средство для укладки, разделите их на пряди и заплетите косички. Утром можно будет получить пышный объем и эффектную завивку без использования какой-либо техники.