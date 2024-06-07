Як швидко та ефективно підсушити пасма, щоб зачіска мала доглянутий вигляд, розповідає Life 24.

До теми Як висушити гель-лак, коли вимкнули світло: ефективні лайфхаки

Як висушити волосся рушником

Цей спосіб допоможе висушити волосся та створити гарний об'єм. Щоб випадково не травмувати пасма у разі його використання, важливо дотримуватися деяких правил:

Для сушіння волосся після миття найбільше підходить рушник з мікрофібри. Його волокна відрізняються підвищеною м'якістю та краще вбирають воду, а значить, дозволяють швидше висушити локони.

Також не можна занадто терти пасма при сушінні. Рухи повинні бути акуратними. Просто візьміть рушник і починайте легко промокувати прядки, переміщаючись від коренів до кінчиків. Повторіть процедуру кілька разів, поки пасма стануть ледь вологими.

Після просушування гарно розчешіть локони та почекайте орієнтовно 10 хвилин. Щоб пасма були прямими, можна використовувати косметичні засоби для випрямлення.

Як висушити волосся за допомогою розчісування

Цей спосіб не надто відрізняється від методу з рушником, але тут головний акцент робиться на розчісування пасом. Відтак після миття:

Заберіть зайву вологу з волосся та підсушіть його рушником.

Візьміть улюблений кондиціонер для випрямлення та нанесіть на пасма.

Ще раз витріть локони рушником. Краще використовувати махровий або з мікрофібри.

Після цього розчісуйте волосся приблизно 10 хвилин.

За цей час воно майже висохне, а пасма виглядатимуть прямими та гладенькими.

Як висушити та накрутити волосся

Коси – це хороший спосіб висушити голову без фена ввечері й заразом зробити локони.

Нанесіть на волосся засіб для укладання, розділіть його на пасма та заплетіть кіски. Вранці можна буде отримати пишний об’єм та ефектну завивку без використання будь-якої техніки.