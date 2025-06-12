Вывести жирные пятна поможет необычный ингредиент: об этом знают единицы

Жирное пятно на одежде не всегда может отстираться в стиральной машинке, однако при этом одежду выбрасывать не стоит. Вывести загрязнение вполне возможно благодаря одному необычному предмету.

В бытовых магазинах есть множество средств от пятен, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Но если вы хотите воспользоваться натуральной альтернативой, то вам понадобится один ингредиент. И это не сода или уксус.

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Чем отмыть жирное пятно

Оказывается, вывести пятно от жира можно благодаря обычному мелу. Нужно намочить одежду водой, а потом втереть мел в пятно. Этим методом пользуются крайне редко, но мел действительно помогает, поскольку действует на пятно как абсорбент, вытягивая жир из ткани и впитывая в себя.

Чтобы точно избавиться от жира, оставьте мел на пятне на определенное время. После этого вещь нужно постирать в стиральной машинке, как обычно.



Жирные пятна отстирывает мел / Фото Pexels

Мел изготавливается из формы известняка, которая называется карбонат кальция. Когда мел попадает на жирное пятно, то поглощает масло и удерживает его.

К слову! Для придания одежде аромата свежести в шкаф можно положить освежители. Что это должно быть – читайте в нашем материале.

Для лучшего результата, свежее пятно следует посыпать солью и оставить на одежде определенное время. За 30 минут соль впитает влагу и жир, а уже дальше можно смочить одежду и нанести мел.

Избавиться от жирного пятна можно с помощью жидкости для мытья посуды. Средство способно вымывать жир с тарелок, поэтому справится даже с одеждой. Специалисты советуют избегать интенсивного трения, чтобы не втереть пятно глубоко в ткань.